Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Disiplin Kurulu, Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya gelirken aldığı kararlar şöyle;
|Kırmızı kart ve disiplin cezaları
|Toykan Hacet (Hamitköy ŞHSK)1 Maç
|Şükrü Şekerci (Hamitköy ŞHSK)2 Maç
|Ahmet Arıtaş (İncirli SK)3 Maç
|İsmet Özalp (Gençler Birliği)1 Maç
|Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği)1 Maç
|Cafer Mehmet Demir (BBağcıl)2 Maç
|Ulaş İlbeyi (Esentepe KKSK)2 Maç
|Görkem Karal (Esentepe KKSK)4 Maç
|Necati Bayrakçı (Maraş GSK)6 Maç
|Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli
|Erhan Dağgül (L. Gençler Birliği SK)
40 gün hak mahrumiyeti
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Erkan Gezici (Yalova SK)
|Abdullah Atma (İncirli SK)
|İbrahim Çıdamlı (Mesarya SK)
|Deniz Kibar (Esentepe KKSK)
|Mustafa Vardi (Merit Alsancak Yeşilova)
|Mustafa Akkuş (Baf Ülkü Yurdu)
|Necati Bayrakçı (Maraş GSK)
|HermannKouao (Lefke TSK)
|FaroukDadzie (Doğan Türk Birliği)
|Yaşar Özer (ChinaBazaar Gençlik Gücü)
“Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda; Maraş ile Miracle Değirmenlik arasında oynanan AKSA A2 1.Lig maçının 69. dakikasında Maraş futbolcusu Necati Bayrakçı, maçın bitiş düdüğünden sonra sinirli ve saldırgan bir şekilde hakem odasına girerek hakaret, küfür ve uygunsuz kelimeler sarf etti. Necati Bayrakçı’ya toplam 7 (yedi) maçtan men cezası verildi.”
YALOVA’YA PARA CEZASI
“Yalova’ya KTFF Disiplin Talimatını ihlalinden dolayı 1,500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) para cezası verildi. Bostancı Bağcıl’a herhangi bir ihlal tespit edilmediğinden herhangi bir ceza verilmez.”
BAĞCIL KALECİSİ CEZALI
“Bostancı Bağcıl futbolcusu Cafer Mehmet Demir’e 2 maç ceza verilmesine, Yalova futbolcusu Sercan Kıvanç’aise aleyhine herhangi bir suç unsuru bulunamadığından herhangi bir ceza verilmedi.”
İSKELE YÖNETİCİSİNE 40 GÜN CEZA
“İskele Cumhuriyet Stadı’nda L. Gençler Birliği – Esentepe AKSA 1. Lig karşılaşmasının 76. dakikasında Gençler Birliği’nin attığı gol sonrasında çıkan olayda Gençler Birliği yöneticisi Erhan Dağgül’ün sahaya girerek Esentepe yedek kalecisine yumruk attığı ve akabinde oyundan ihraç edildi. Hakem Hüseyin Eyyüpler’in raporundan yapılan değerlendirmede L. Gençler Birliği yöneticisi Erhan Dağgül’e40 (Kırk) gün hak mahrumiyeti cezası verildi.”
ESENTEPE YEDEK KALECİSİNE4 MAÇ CEZA
“İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki L. Gençler Birliği SK ile Esentepe AKSA 1. Lig maçının 76. dakikasında L. Gençler Birliği’nin attığı gol sonrasında çıkan olayda sahaya girerek olaya dâhil olan Esentepe yedek kalecisi Görkem Karal, sahada bulunan L. Gençler Birliği yöneticisine yumruk attığı ve şiddetli hareketten oyundan ihraç edildi. Hakem Hüseyin Eyyüpler’in raporu ile yapmış olduğumuz değerlendirmede Esentepe futbolcusu Görkem Karal’a; 4 (dört) müsabakadan men cezası verildi.”