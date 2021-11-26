Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kırmızı kart ve disiplin cezaları Toykan Hacet (Hamitköy ŞHSK)1 Maç Şükrü Şekerci (Hamitköy ŞHSK)2 Maç Ahmet Arıtaş (İncirli SK)3 Maç İsmet Özalp (Gençler Birliği)1 Maç Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği)1 Maç Cafer Mehmet Demir (BBağcıl)2 Maç Ulaş İlbeyi (Esentepe KKSK)2 Maç Görkem Karal (Esentepe KKSK)4 Maç Necati Bayrakçı (Maraş GSK)6 Maç Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli Erhan Dağgül (L. Gençler Birliği SK)

40 gün hak mahrumiyeti 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Erkan Gezici (Yalova SK) Abdullah Atma (İncirli SK) İbrahim Çıdamlı (Mesarya SK) Deniz Kibar (Esentepe KKSK) Mustafa Vardi (Merit Alsancak Yeşilova) Mustafa Akkuş (Baf Ülkü Yurdu) Necati Bayrakçı (Maraş GSK) HermannKouao (Lefke TSK) FaroukDadzie (Doğan Türk Birliği) Yaşar Özer (ChinaBazaar Gençlik Gücü)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25.11.2021 tarihinde toplanarak AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.Disiplin Kurulu, Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya gelirken aldığı kararlar şöyle;“Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda; Maraş ile Miracle Değirmenlik arasında oynanan AKSA A2 1.Lig maçının 69. dakikasında Maraş futbolcusu Necati Bayrakçı, maçın bitiş düdüğünden sonra sinirli ve saldırgan bir şekilde hakem odasına girerek hakaret, küfür ve uygunsuz kelimeler sarf etti. Necati Bayrakçı’ya toplam 7 (yedi) maçtan men cezası verildi.”“Yalova’ya KTFF Disiplin Talimatını ihlalinden dolayı 1,500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) para cezası verildi. Bostancı Bağcıl’a herhangi bir ihlal tespit edilmediğinden herhangi bir ceza verilmez.”“Bostancı Bağcıl futbolcusu Cafer Mehmet Demir’e 2 maç ceza verilmesine, Yalova futbolcusu Sercan Kıvanç’aise aleyhine herhangi bir suç unsuru bulunamadığından herhangi bir ceza verilmedi.”“İskele Cumhuriyet Stadı’nda L. Gençler Birliği – Esentepe AKSA 1. Lig karşılaşmasının 76. dakikasında Gençler Birliği’nin attığı gol sonrasında çıkan olayda Gençler Birliği yöneticisi Erhan Dağgül’ün sahaya girerek Esentepe yedek kalecisine yumruk attığı ve akabinde oyundan ihraç edildi. Hakem Hüseyin Eyyüpler’in raporundan yapılan değerlendirmede L. Gençler Birliği yöneticisi Erhan Dağgül’e40 (Kırk) gün hak mahrumiyeti cezası verildi.”“İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki L. Gençler Birliği SK ile Esentepe AKSA 1. Lig maçının 76. dakikasında L. Gençler Birliği’nin attığı gol sonrasında çıkan olayda sahaya girerek olaya dâhil olan Esentepe yedek kalecisi Görkem Karal, sahada bulunan L. Gençler Birliği yöneticisine yumruk attığı ve şiddetli hareketten oyundan ihraç edildi. Hakem Hüseyin Eyyüpler’in raporu ile yapmış olduğumuz değerlendirmede Esentepe futbolcusu Görkem Karal’a; 4 (dört) müsabakadan men cezası verildi.”