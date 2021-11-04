Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hermann Kouao (Lefke TSK) 1 Maç

Daniel Cyrus Kalu (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar TSK) 1 Maç

Zihni Hafız (Küçük Kaymaklı TSK) 1 Maç

Sarper Karmaner (Göçmenköy İYSK) 3 Maç

Arda Öner (Yenicami AK) 1 Maç

Yiğit Can Ayaz (Çetinkaya TSK) 3 Maç

Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe KKSK) 1 Maç

Abdullah Atma (İncirli SK) 1 Maç

Ahmet Arıtaş (İncirli SK) 1 Maç

Derviş Özeralp (Yeniboğaziçi DSK) 3 Maç

Ali Rıza Kırçay (Çetinkaya TSK) 1 Maç

İbrahim Doğan (Görneç KSK) 3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Ahmet Öztemer (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Sezer Sezer (İncirli SK)

Abbas Osum (Çetinkaya TSK)

Şevket Us (Lefke)

Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK)

