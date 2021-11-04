Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Hermann Kouao (Lefke TSK) 1 Maç
Daniel Cyrus Kalu (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç
Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar TSK) 1 Maç
Zihni Hafız (Küçük Kaymaklı TSK) 1 Maç
Sarper Karmaner (Göçmenköy İYSK) 3 Maç
Arda Öner (Yenicami AK) 1 Maç
Yiğit Can Ayaz (Çetinkaya TSK) 3 Maç
Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe KKSK) 1 Maç
Abdullah Atma (İncirli SK) 1 Maç
Ahmet Arıtaş (İncirli SK) 1 Maç
Derviş Özeralp (Yeniboğaziçi DSK) 3 Maç
Ali Rıza Kırçay (Çetinkaya TSK) 1 Maç
İbrahim Doğan (Görneç KSK) 3 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Ahmet Öztemer (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Sezer Sezer (İncirli SK)
Abbas Osum (Çetinkaya TSK)
Şevket Us (Lefke)
Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK)
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