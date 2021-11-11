Haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşerek karara bağladı.

Kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelirken, aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hakan Karacaoğlu (Cihangir GSK) 1 Maç

Adil Yalçın Uçar (Mağusa Türk Gücü) 2 Maç

Yusuf Karaaziz (Türk Ocağı Limasol) 3 Maç

Mustafa Tekpınar (Girne Halk Evi) 1 Maç

Mustafa Özerenler (Gönyeli SK) 1 Maç

Ekrem Mendeli (Çanakkale TSK) 2 Maç

Rıdvan Doymaz (Dörtyol SK) 3 Maç

Eren Kandemir (Maraş GSK) 1 Maç

Muhammed Uğur Bitik (Yalova SK) 1 Maç

Aydın Gül (Yalova SK) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Hüseyin Özkuyucu (Çanakkale TSK) 1 Maç

MemişNay (Mağusa Türk Gücü) 3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği) Aydın Aygın (Doğan Türk Birliği) Hacı Durdu Özer (Görneç KSK) Necati İnce (Görneç KSK) Yusuf Kondoz (Çetinkaya TSK) Gökdeniz Soytürk (Esentepe KKSK)

