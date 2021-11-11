Haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşerek karara bağladı.
Kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelirken, aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Hakan Karacaoğlu (Cihangir GSK) 1 Maç
Adil Yalçın Uçar (Mağusa Türk Gücü) 2 Maç
Yusuf Karaaziz (Türk Ocağı Limasol) 3 Maç
Mustafa Tekpınar (Girne Halk Evi) 1 Maç
Mustafa Özerenler (Gönyeli SK) 1 Maç
Ekrem Mendeli (Çanakkale TSK) 2 Maç
Rıdvan Doymaz (Dörtyol SK) 3 Maç
Eren Kandemir (Maraş GSK) 1 Maç
Muhammed Uğur Bitik (Yalova SK) 1 Maç
Aydın Gül (Yalova SK) 2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Hüseyin Özkuyucu (Çanakkale TSK) 1 Maç
MemişNay (Mağusa Türk Gücü) 3 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği) Aydın Aygın (Doğan Türk Birliği) Hacı Durdu Özer (Görneç KSK) Necati İnce (Görneç KSK) Yusuf Kondoz (Çetinkaya TSK) Gökdeniz Soytürk (Esentepe KKSK)
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