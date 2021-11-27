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Gönyeli’ye, Kartal pençesi

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Alt sıralardan uzaklaşma adına kazanmaya daha çok ihtiyacı olan Yenicami, şampiyonluk hedefindeki Gönyeli’yi mağlup ederek 11 puana yükseldi. Gönyeli 21 puanda kaldı

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Gönyeli’ye, Kartal pençesi
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Stadyum: GönyeliStadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet VolkanÇelik, BurakMandıralı
Gönyeli: Kemal, Erdinç (Dk.46 Hamis), Azat, Talat, Kahraman (Dk.46 Ahmet Can), Yusuf (Dk.46 Rıdvan), Burak, Sylla, Ahmet Hatay, Ulaş, Süleyman (Dk.90 Mustafa Hacı)
Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat (Dk.81 Ali Bayır), Hascan, Hasan Ulukök, Hasan Evren (Dk.81 Selim), Mehmet Çavuş (Dk.63 Moses), Kaan, Yasin (Dk.68 Saadettin)
Goller: 11 ve 37.Dk Hasan Evren, 89.Dk Ali Bayır (YENİCAMİ)
Kırmızı kart: 86.Dk Mehmet Göktaş (Yenicami)
 
AKSA Süper Lig'de 11.hafta mücadelesinde üst sıralarda mücadele eden Gönyeli ile ligde kötü günler geçiren Yenicami kozlarını Gönyeli Stadı'nda paylaştı.
Daha arzulu istekli olan siyah beyazlı 3 – 0'lık skorla takıma galibiyeti getiren golleri Hasan Celil Evren (2) ve Ali Bayır kaydetti. Hakem kararlarına tepkilerin olduğu maçtan çıkan sonuçla Yenicami puanını 11'e yükseltirken, Gönyeli 21 puanda kaldı.
11.Dk: Yenicamiatağında   Hüseyin Sadıklar sağ çaprazdan etkili bir şut çıkarttı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi. Dönen topu Hasan Evren kafayla boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. GÖNYELİ 0-1 YENİCAMİ
37.Dk: Yenicamiatağında  Gönyeli savunmasında Talat’ın hatasıyla topu alan Hasan Evren bu hatayı affetmeyerek takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. GÖNYELİ 0-2 YENİCAMİ
86.Dk:  Karşılaşmanın hakemi  Ali Özer, Yenicami futbolcusu Mehmet Göktaş’ın müdahalesine ikinci sarı karttan kırmızı kartı çıkarttı ve Yenicami 10 kişi kaldı.
89.Dk: Yenicami kontra atağında kaleci Kemal ile karşı karşıya kalan Ali Bayır’ın vuruşunda top filelere gitti. GÖNYELİ 0-3 YENİCAMİ
Ligde 12.haftada Yenicami kendi evinde Cİhangir'i konuk ederken, Gönyeli zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanınaçıkacak.
 
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Etiketler; #Gönyeli #Yenicami
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