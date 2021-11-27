Gönyeli’ye, Kartal pençesi

Alt sıralardan uzaklaşma adına kazanmaya daha çok ihtiyacı olan Yenicami, şampiyonluk hedefindeki Gönyeli’yi mağlup ederek 11 puana yükseldi. Gönyeli 21 puanda kaldı

Stadyum: Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet VolkanÇelik, BurakMandıralı

Gönyeli: Kemal, Erdinç (Dk.46 Hamis), Azat, Talat, Kahraman (Dk.46 Ahmet Can), Yusuf (Dk.46 Rıdvan), Burak, Sylla, Ahmet Hatay, Ulaş, Süleyman (Dk.90 Mustafa Hacı)

Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat (Dk.81 Ali Bayır), Hascan, Hasan Ulukök, Hasan Evren (Dk.81 Selim), Mehmet Çavuş (Dk.63 Moses), Kaan, Yasin (Dk.68 Saadettin)

Goller: 11 ve 37.Dk Hasan Evren, 89.Dk Ali Bayır (YENİCAMİ)

Kırmızı kart: 86.Dk Mehmet Göktaş (Yenicami)



AKSA Süper Lig'de 11.hafta mücadelesinde üst sıralarda mücadele eden

Daha arzulu istekli olan siyah beyazlı 3 – 0'lık skorla takıma galibiyeti getiren golleri Hasan Celil Evren (2) ve Ali Bayır kaydetti. Hakem kararlarına tepkilerin olduğu maçtan çıkan sonuçla Yenicami puanını 11'e yükseltirken, Gönyeli 21 puanda kaldı.

11.Dk: Yenicamiatağında Hüseyin Sadıklar sağ çaprazdan etkili bir şut çıkarttı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi. Dönen topu Hasan Evren kafayla boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. GÖNYELİ 0-1 YENİCAMİ

37.Dk: Yenicamiatağında Gönyeli savunmasında Talat’ın hatasıyla topu alan Hasan Evren bu hatayı affetmeyerek takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. GÖNYELİ 0-2 YENİCAMİ

86.Dk: Karşılaşmanın hakemi Ali Özer, Yenicami futbolcusu Mehmet Göktaş’ın müdahalesine ikinci sarı karttan kırmızı kartı çıkarttı ve Yenicami 10 kişi kaldı.

89.Dk: Yenicami kontra atağında kaleci Kemal ile karşı karşıya kalan Ali Bayır’ın vuruşunda top filelere gitti. GÖNYELİ 0-3 YENİCAMİ

Ligde 12.haftada Yenicami kendi evinde Cİhangir'i konuk ederken, Gönyeli zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanınaçıkacak.

Gönyeli StadıAli Özer, Mehmet VolkanÇelik, BurakMandıralıKemal, Erdinç (Dk.46 Hamis), Azat, Talat, Kahraman (Dk.46 Ahmet Can), Yusuf (Dk.46 Rıdvan), Burak, Sylla, Ahmet Hatay, Ulaş, Süleyman (Dk.90 Mustafa Hacı)Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat (Dk.81 Ali Bayır), Hascan, Hasan Ulukök, Hasan Evren (Dk.81 Selim), Mehmet Çavuş (Dk.63 Moses), Kaan, Yasin (Dk.68 Saadettin)11 ve 37.Dk Hasan Evren, 89.Dk Ali Bayır (YENİCAMİ)86.Dk Mehmet Göktaş (Yenicami)AKSA Süper Lig'de 11.hafta mücadelesinde üst sıralarda mücadele eden Gönyeli ile ligde kötü günler geçiren Yenicami kozlarını Gönyeli Stadı'nda paylaştı.Daha arzulu istekli olan siyah beyazlı 3 – 0'lık skorla takıma galibiyeti getiren golleri Hasan Celil Evren (2) ve Ali Bayır kaydetti. Hakem kararlarına tepkilerin olduğu maçtan çıkan sonuçla Yenicami puanını 11'e yükseltirken, Gönyeli 21 puanda kaldı.Yenicamiatağında Hüseyin Sadıklar sağ çaprazdan etkili bir şut çıkarttı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi. Dönen topu Hasan Evren kafayla boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.Yenicamiatağında Gönyeli savunmasında Talat’ın hatasıyla topu alan Hasan Evren bu hatayı affetmeyerek takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.Karşılaşmanın hakemi Ali Özer, Yenicami futbolcusu Mehmet Göktaş’ın müdahalesine ikinci sarı karttan kırmızı kartı çıkarttı ve Yenicami 10 kişi kaldı.Yenicami kontra atağında kaleci Kemal ile karşı karşıya kalan Ali Bayır’ın vuruşunda top filelere gitti.Ligde 12.haftada Yenicami kendi evinde Cİhangir'i konuk ederken, Gönyeli zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanınaçıkacak.