Gönyeli, Tepe’den ligin tepesine tırmandı

Gönyeli istikrarlı çıkışını sonuncu Baf Ülkü Yurdu karşısında da sürdürürken, liderliğe yükselmeyi başardı. Baf Ülkü Yurdu ise maçı kaybederek son sırada kalmaya devam etti. Maçta farkın artmasını engelleyen kişi ise BÜY kalecisi Erdoğan Nay oldu.

Gökhan KUZU

Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet B.Çelik, Burak Mandıralı

Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Kahraman(Dk. 72 Yusuf), Erdinç(Dk. 56 Hamis), Burak( Dk. 83 Mustafa), Sylla, Ahmet Hatay, Ulaş(Dk. 56 Ahmet Can), Süleyman(Dk. 83 Rıdvan),

BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Hasan, Osita, Yusuf, Berk(Dk.62 Onur), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin(Dk. 75 Mustafa Yorulmaz), Ömer (Dk. 68 Doğan), Osman, Hüseyin,

Goller: 15.Dk Sylla, 80.Dk Hamis(Gönyeli)- 66.Dk Osita (Baf Ülkü Yurdu)



AKSA Süper Ligin 7.haftasında Gönyeli, Tepe’de ligde son sırada yer alan Baf Ülkü Yurdu’nu mağlup ederek ligin tepesine yerleşti.

Taraftarının büyük desteğini alarak maça başlayan Gönyeli, mücadelenin henüz 15.dakikasında golcü futbolcusu Sylla ile öne geçti. İlk yarının geriye kalan bölümlerinde her iki takımın çabaları gol getirmezken; devre 1-0 sona erdi.

İkinci devre karşılıklı ataklarla başlarken; 66.dakikada Baf Ülkü Yurdu Osita ile 1-1’lik beraberliği yakaladı. 1-1’den sonra oyunun hakimi olan Gönyeli, 80.dakikada deneyimli futbolcu Hamis’in liderliği getiren golü ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın genelinde çok iyi bir yönetim sergileyen hakem Emre Öztaşlı’nın soğuk havaya rağmen su molası vermesi dikkat çekti.

