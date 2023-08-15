Gönyeli takviyelerle güçleniyor

Birinci Lig’de mücadele edecek olan Gönyeli, teknik direktör Çağan Çerkez yönetiminde yeni sezona hazırlanırken, transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.
Süper Lig hedefiyle başlayacağı yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyeler yapmaya devam eden Gönyeli daha önce de takımın formasını giymiş olan Kemal Varan ile anlaşmaya vardı.
Yenicami, Hamitköy ve Binatlı takımlarında da futbol oynamış olan başarılı kanat futbolcusu Kemal Varan, bu sezon Gönyeli’nin başarısı için ter dökecek.
EROL EMELCE DE GÖNYELİ’DE
Geçtiğimiz sezon Türkiye Bal ligi takımlarından Adana Vefa Spor forması giyen KKTC vatandaşı Erol Emelce bonservisli olarak Gönyeli kadrosuna katıldı.
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