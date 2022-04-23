Gönyeli, güle oynaya kazandı

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: İsmail Ercan, Hüseyin Saçar, Emre Çevikdal

GİRNE H. EVİ: Feyyaz Gül, Ali Nazlıoğlu, Arda Öner (Dk.82 Cemal), Caner Efe, Ayden Numanzade (Dk.77 Ali Rüşlü), Samet Akrep, Erdi Erduran (Dk.77 H. Yönlüer), Mehmet Erfinike, Alpay Eminoğlu (Dk.77 Münür),Eşref Özkul (Dk.82 Kutlu), Zafer Emre Taşkın

GÖNYELİ: Kemal Bağbal (Dk.90 Ali Faruk), Ulaş Candanal (Dk.80 Anıl)

Isaac Owusu, Talat Dağer, Mustafa Hacı (Dk.46 Azat), Ahmet Can Temel, Rıdvan Okur (Dk.46 Şükrü), Kahraman Dönmez, Sampson Agoha, Ahmet Hatay, Süleyman Aksaç,(Dk.68 Kağan)

AKSA Süper Lig’in 28. haftasında ligden haftalar önce düşen Girne Halk Evi ile Gönyeli karşılaştı. Mete Adanır Stadı’nda yer alan karşılaşmayı Gönyeli 4-2’lik skorla kazandı. İlk yarısı 2-0 Gönyeli üstünlüğü ile tamamlanan maçın ikinci yarısı başında Halk Evi skoru 2-2 yapsa da Gönyeli bulduğu gollerle maçı 4-2 galip tamamladı. Maçta Girne Halk Evi’nin gollerini Zafer Emre Taşkın ile Samet Akrep, Gönyeli’nin gollerini Ahmet Can Temel (2), Ahmet Hatay ve penaltıdan Sampson Agoha kaydetti. Bu sonuçla Gönyeli 46 puana yükselirken, Girne Halk Evi 6 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Girne Halk Evi, Cihangir deplasmanına konuk olacak. Gönyeli ise Binatlı’yı konuk edecek.