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Gönyeli, Girne’de kendine geldi

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Gönyeli, Girne Halk Evi deplasmanından 5 – 1’lik coşkulu bir galibiyetle dönerek kötü gidişi sonlandırdı. İlyas hat trick yaptı

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Gönyeli, Girne’de kendine geldi
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Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Hakan Gök, Arif Malek GHE: Feyyaz, Ayden, Mahmut, Kenan, Mustafa Yıldırım, Sezgin, Ahmet Güliçli, Sezer, Muhammet, Barış, Eşref
Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, Erol, Ibrahim Öksüzoğluları, Mustafa Hacı, Kahraman Dönmez, Ahmet Eser, Metin, Ertuğrul, İbrahim Kaba, İlyas
Goller: 79.Dk Cevdet (K.K) (GHE) – 25, 80 ve 87.Dk İlyas, 27.Dk Mustafa Hacı, 49.Dk Ahmet Eser (Gönyeli)
 
Birinci Ligin 11. Hafta karşılaşmasında Girne Halk Evi Gönyeli’yi Mete Adanır Stadında konuk etti. Maça Gönyeli oldukça etkili başladı. Golcü İlyas 25. dakikada perdeyi açarken, 27. dakikada Mustafa Hacı skoru 0 – 2 yaptı. İlk devre bu skorla sona erdi.
İkinci devreye de Gönyeli oldukça etkili başlarken, Ahmet Eser 49. dakikada takımını rahatlatan golü attı. 0 – 3
Girne Halk Evi 79’da Cevdet’in kendi kalesine attığı golle umutlansa da arka arkaya 2 gol atan İlyas skoru belirledi.
 
Foto: Gökhan Kuzu
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