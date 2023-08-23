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Gönyeli de tesisleşmeye yatırım sürüyor

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Gönyeli de tesisleşmeye yatırım sürüyor
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Gökhan KUZU
Gönyeli Futbol Akademi antrenman sahası yapımı tüm hız devam ediyor. Zemin düzeltme işleminin de sonuna gelindi.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun yakinen ilgilendiği antrenman sahası için bölge iş adamları da araç gereçleriyle destek sağlıyorlar.
 
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