Gönyeli de tesisleşmeye yatırım sürüyor

Gökhan KUZU

Gönyeli Futbol Akademi antrenman sahası yapımı tüm hız devam ediyor. Zemin düzeltme işleminin de sonuna gelindi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun yakinen ilgilendiği antrenman sahası için bölge iş adamları da araç gereçleriyle destek sağlıyorlar.

