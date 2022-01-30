Gomis yeniden Galatasaray'da

Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında forma giyen Batefimbi Gomis için bonservis bedeli ödenmeyecek

36 yaşındaki futbolcu, bu sezon için Galatasaray’dan yaklaşık 650 bin euro garanti ücret alacak.

Gomis, ligin ikinci yarısında 10 gol atarsa kontratı 1 yıl uzayacak.

Sarı kırmızılı formayla 42 maçta 32 kez fileleri sarsan Bafetimbi Gomis, 6 da asist yapmıştı.

LYUNDAMA AL TAAWON’DA

Galatasaray’ın bir süredir göndermeye çalıştığı Demokratik Kongolu stoper, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’da kiralık olarak forma giyecek.

Sarı kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki Luyindama için kiralama bedeli almayacak ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılaşacak.

Suudi Arabistan kulübü, sezon sonunda isterse 3 milyon Euro ödeyip futbolcunun bonservisini satın alabilecek.

