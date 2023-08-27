Gollü hazırlık maçları

2023-24 Futbol Sezonu için hazırlıklarını sürdüren AKSA Süper Lig ve 1. Lig takımları oynadıkları hazırlık maçlarıyla da hem güçlerini hem de eksikliklerini görmeye çalışıyorlar.

Hafta sonu oynanan hazırlık maçları biri dışında bol gollü geçti.

Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar;

Lefke – Göçmenköy:0-5

Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya:6-0

Yonpaş Dumlupınar – Miracle Değirmenlik:1-4

Cihangir – CB Gençlik Gücü:2-3

Doğan Türk Birliği – Yenicami:3-1

Binatlı – Hamitköy:5-0

Esentepe – Ozanköy:1-1

