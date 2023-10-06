Gol düellosunda kazanan Yenicami

Stad: Atatürk Stadı
Hakemler: Mustafa Öztuğay, Arif Malek, Halil Atlar
Yenicami: İdris, Emirhan, Koray, Fikret(Doğukan), Kaan(Karan), Yakup, Ali(Cenker), Hasan(Barış), Hüseyin, Uzo, Kouakou(Hüseyin).
Yeniboğaziçi: Remzi(İsmail), Ali, Olgun, Mehmet Göçben, Burçin, Mehmet Çağakan(Ahmet), Zübeyir(Eray), Tufan, Djabi, Umar(Ramadan)
Goller: Dk. 45+6 Fikret(Pen), Dk. 47 Kouakou, Dk.53 Yakup, Dk. 61 Uzo (Yenicami), Dk. 33(Pen), Dk. 71 ve Dk. 83 (Pen) Turgut Kaçar(Y.Boğaziçi)
Aksa Süper Ligin 3. Haftasının açılış maçında Yenicami ile Yeniboğaziçi arasındaki gollü mücadelenin galibi 4 – 3’lük skorla Yenicami oldu.
Atatürk Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mustafa Öztuğay’ın yaptığı karşılaşmada Yeniboğaziçi öne geçmesine karşın bu üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 4- 3 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Yeniboğaziçi 33. Dakikada kazandığı penaltı atışını kullanan Turgut Kaçar’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. Bu golün ardından toparlanan Yenicami ilk devrenin uzatma anlarında kazandığı penaltı atışını gole çeviren Fikret’le skoru 1 -1 yaparak ilk devrenin skorunu belirledi.
İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Yenicami oldu.
47. dakikada Yenicami’nin yabancısı Kouakou’nun attığı golle skor 2 – 1 olurken, 53. Dakikada Yakup Şeb’in golüyle skor 3 -1 oldu.
61. dakikada bu sefer Uzo sahneye çıkarak güzel bir golle skoru 4- 1 yaptı.
Bu golün sonrasında oyunu rölantiye alan Yenicami kalesinde 2 gol gürdü.
71. dakikada Yeniboğaziçi golcüsü Turgut Kaçar’ın uçarak attığı klafa golüyle skor 4 – 2 oldu.
83. dakikada Yenicami ceza sahasında Turgut Kaçar’ın düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltıyı yine Turgut Kaçar gole çevirerek skoru 4 – 3 yaptı.
Bu dakikadan sonra beraberlik için Yeniboğaziçi yüklenmesine karşın bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince maç Yenicami 4 – Yeniboğaziçi 3 şeklinde tamamlandı.
Yenicami bu galibiyetle puanını 7 yaparken, Yeniboğaziçi ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı.
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