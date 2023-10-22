Gol düellosunda kazanan Karşıyaka

Aksa Süper Lig’de bölge derbisi niteliğindeki Yeşilova ile M.Karşıyaka arasındaki mücadelede konuk Karşıyaka sahadan 3 -2 galip ayrıldı

YER: Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Serdar Gürpınar

ALSANCAK YEŞİLOVA: Dursun, Mejdi, Bill, Memduh, Aksel, Fıdelıs, Mehmet Tekin, Fatih(DK 74 Mehmet Neşe), Cemal, Vakkas, Marcel.

MİRACLE KARŞIYAKA: Erdoğan, İlker, Mustafa Vardi, Mustafa Süzgen, Ali Özbahar, Ahmet Hatay, Diatta, Toykan(DK 84 Ayhan), Pote, Burak(DK 90+ Furkan), Barkın.

GOLLER: DK 6 Mejdi, DK 83 Mehmet Neşe (Alsancak Yeşilova). DK 13 Pote, DK 52, 81Burak(Miracle Karşıyaka).



6.DK: Ev sahibi Alsancak Yeşilova’nın kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Mejdi yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0

13.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan Pote topu filelere gönderdi.1-1

15.DK: Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada Burak’ın kafa vuruşunu kaleci Dursun önledi.

16.DK: Alsancak Yeşilova kontra atağında sağ kanattan aldığı topla ceza alanına girer girmez Cemal Yaşınses’in uzak direğe vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

33.DK: Alsancak Yeşilova atağında Aksel’in vuruşunda kaleci Erdoğan topu yatarak önledi.

41.DK: Alsancak Yeşilova kontra atağında Fatih’in vuruşunu kaleci Erdoğan önledi.

42.DK: Alsancak Yeşilova’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mejdi’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

43.DK: Alsancak Yeşilova kontra atağında Fatih’in aşırtma vuruşunda top direğin az farkla üzerinden dışarı gitti.

İlk devre takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

50.DK: Alsancak Yeşilova’nın kullandığı köşe vuruşunda Cemal Yaşınses’in vuruşunda top üst direkten geri döndü.

52.DK: Mustafa Vardi ile başlayan atakta Burak Koçar’ın önünde kalan top sonrasında bu oyuncu takımını yeniden öne geçirdi.1-2

62.DK: Kalabalık adamla gelişen Alsancak Yeşilova atağında Marcel’in uzak mesafeden vuruşunu kaleci Erdoğan önledi.

74.DK: Kalabalık adamla gelişen Alsancak Yeşilova atağında ceza alanı içerisinde Mehmet Tekin’in vuruşunu kaleci Erdoğan ayakları ile önledi.

81.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında sağ kanattan Diatta’nın yerden ortasında Burak farkı ikiye çıkardı.1-3

83.DK: Kalabalık adamla gelişen Alsancak Yeşilova atağında ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Mehmet Neşe topu filelere gönderdi.2-3

86.DK: Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada Pote’nin kafa vuruşunu savunma direk dibinden çıkardı.

90+1.DK: Miracle Karşıyaka’nın kullandığı serbest vuruşta Pote’nin vurduğu top kaleci Dursun’da kaldı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona erdi.

