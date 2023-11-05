Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile MKE Ankaragücü 3-3 berabere kaldı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.

Başakşehir'in gollerini 14 ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek ve 75. dakikada Figueiredo kaydetti.

MKE Ankaragücü'nün golleri ise 2. dakikada Ali Sowe, 20. dakikada Pedro Moreira ve 59. dakikada Tolga Ciğerci'den geldi.

Bu sonuçla Başakşehir 9, Ankaragücü ise 13 puana yükseldi.



