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Gol düellosunda kazanan çıkmadı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile MKE Ankaragücü 3-3 berabere kaldı

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Gol düellosunda kazanan çıkmadı
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.
Başakşehir'in gollerini 14 ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek ve 75. dakikada Figueiredo kaydetti. 
MKE Ankaragücü'nün golleri ise 2. dakikada Ali Sowe, 20. dakikada  Pedro Moreira ve 59. dakikada Tolga Ciğerci'den geldi.
Bu sonuçla Başakşehir 9, Ankaragücü ise 13 puana yükseldi.
 
 
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