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Göçmenköy,Mesarya’yı feth etti

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Göçmenköy, zorlu Mesaryadeplasmanından Bekir ve Arda’nın golleriyle galip dönerek çıkışını sürdürdü. Evinde kaybeden Mesarya, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

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Göçmenköy,Mesarya’yı feth etti
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Stadyum: Paşaköy 100.Yıl Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Sabriye Atikoğlu, Mehmet Çelik
Mesarya: Hasan Piro, Orhan, Mustafa Ayker, Hüseyin Çıdamlı, Mustafa Yaşınses, Kadir (Dk.46 Mehmet Burçaklı), Oğuzhan (Dk.82 Eren), Sinan, Joseph, Salahi (Dk.46 Okan), Yusuf (Dk.82 Hüseyin Kayalılar)
Göçmenköy:  Ali Duvarcı, Hazar (Dk.55 Mehmet Göçben), Reşit, Arda (Dk.89 Koray), Bekir (Dk.89 Ali Uçtaş), Cemal, Hassan (Dk.90+3 Kemal Uçaner), Mahmut Amasyalı, Umut, Hüseyin Taşçı, Mahmut İneci
Goller: 81.Dk Eren (Mesarya)- 13.Dk Bekir, 79.Dk Arda (Göçmenköy)
 
AKSA Süper Lig'in 12.haftasında Mesarya kendi evinde Göçmenköy ile karşılaştı. Konuk Göçmenköydeplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri Bekir ve kaydederken, Mesarya'nın tek golü Eren Aktaş'tan geldi.
13.Dk: Göçmen atağında ceza sahası içerisinde  Arda yerde kalınca hakem Mustafa Öztugaypenalty noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bekir topu filelere gönderdi. Mesarya 0-1 Göçmenköy
19.Dk: Mesarya’da kazanılan frikiği kullanan Mustafa Yaşınses yerden sert ve etkili vurdu ancak kaleci Ali Duvarcı topu kornere çelmeyi başardı.
28.Dk: Göçmenköy atağında Bekir topu ceza sahasına ortaladı. Hazar kaleci Hasan Piro ile karşı karşıya kaldı ancak Hasan Piro çıkardı
35.Dk: Mesarya atağında Kadir uzaktan müthiş vurdu anca kaleci Ali Duvarcı gole izin vermedi.
42.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın uzaktan şutunda top üst direkten geri geldi.
79.Dk:Göçmenköy kontra atağında Reşit , Arda’nın koşu yoluna güzel bir pas attı. Bu topu alan Arda hızla ceza alanına yöneldi ve topu filelere gönderdi.Mesarya 0-2 Göçmenköy
81.Dk: Mesarya atağında yapılan ortada Eren Aktaş ceza sahası içerisinde bomboş durumda vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.Mesarya 1-2 Göçmenköy
Bu sonuçla Göçmenköy puanını 20'ye yükseltirken, Mesarya 16 puanda kaldı. Gelecek hafta Mesarya, Yonpaş Dumlupınar deplasmanına giderken; Göçmenköyise kendi evinde Küçük Kaymaklı'yla karşılaşacak.
 
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Etiketler; #Mesarya #Göçmenköy
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