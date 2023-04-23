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Göçmenköy’den Gönyeli’ye yarım düzüne

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Play-out hattındaki Göçmenköy Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Gönyeli karşısında rahat bir oyun sonrasında sahadan 6 -1’lik skorla galip ayrılarak hem rahat bir nefes aldı averajını düzeltti

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Göçmenköy’den Gönyeli’ye yarım düzüne
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Stadyum:  Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:  Zekai Töre, Özal Çağlayan, Emre Çevikdal
Göçmenköy: Yusuf Yontar, Mahmut İneci (83.Dk Süleyman), Gökhan, Reşit, Bekir (64.Dk Mustafa Gezer), Cemal, Samb, Malik, Mustafa İnanç (72.Dk Mahmut Amasyalı), Burak (64.Dk Samet), Alattin (72.Dk Mevlüt)
Gönyeli: Ali Faruk, Süleyman (46.Dk Emirhan), Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı (9.Dk Berkay), Kahraman, Anıl, Osita, Barış, Rıdvan (46.Dk Dennis), Ahmet Eser, Yusuf Elma (46.Dk Buray)
Goller: 3.Dk Samb, 19.Dk Mustafa İnanç, 45.Dk Reşit, 59.DK Burak, 75.Dk Mahmut Amasyalı, 88.Dk Süleyman (Göçmenköy)- 79.Dk Ahmet Eser (Gönyeli)
 
AKSA Süper Ligin 28. Hafta maçında Göçmenköy, Gönyeli’yi Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
Maçın başından sonuna üstün oynayan Göçmenköy, Gönyeli’yi farklı mağlup etti. Samb, Mustafa İnanç ve Reşit’in golleriyle ilk devreyi 3 – 0 önde tamamlayan Göçmenköy, ikinci devreye de etkili başladı.
Göçmenköy, Burak, Mahmut Amasyalı ve Süleyman ile goller bulurken, Gönyeli’nin tek golü Ahmet Eser’den geldi. 6 – 1
 

(Foto: Gökhan KUZU)
 
 
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