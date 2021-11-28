Göçmenköy, Lefke’ye dur dedi

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Ali Akçınar, Engin Akkagün
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Hazar, Reşit, Cemal Yaşınses (Dk.66 Koray), Arda, Bekir, Cemal Terkan, Hassan, Hüseyin Taşçı, Mevlüt, Mahmut İneci
Lefke:Mehmet Özeralp, Rahmi, Kemal, Yılmaz Şipal, Kasım, Armstrong, Aykut, Mehmet Toros, Aziz, Semih, Kaan
Goller: 81.Dk Bekir (Göçmenköy)
Kırmızı kart: 43.Dk Kaan (Lefke)
AKSA Süper Lig'in 11.haftasında Göçmenköy ile Lefke Lefkoşa'da karşılaştı. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Göçmenköy oldu. Karşılaşmada Göçmenköy'e galibiyeti getiren tek gol Bekir Yıldız'dan geldi.
42.Dk: Göçmenköy atağında Cemal Yaşınses ile birebir kalan Lefke savunmacısı Kaan yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Evren Karademir tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Lefke futbolcularının pozisyona yoğun şekilde ofsayt itirazı olsa da karar değişmedi
81.Dk: Göçmenköy’de kullanılan köşe atışında topa iyi yükselen Bekir güzel bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Lefke
Bu sonuçla Göçmenköy puanını 17'ye yükseltirken, Lefke 21 puanda kaldı. Ligde 12.haftada Göçmenköy, Mesarya deplasmanına konuk olurken, Lefke de Yonpaş Dumlupınar'ı konuk edecek.
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