Göçmenköy, Lefke’ye dur dedi

Göçmenköy,güçlü rakibi Lefke’yi mağlup ederek hem rakibinin 8 maçlık yenilgisizlik sersini sonlandırdı hem de rakibine deplasmandaki ilk mağlubiyetini aldırdı. Hakemlerin yönetiminden şikayeti olan Lefke, ikinci devreyi 10 kişi oynadı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Ali Akçınar, Engin Akkagün

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Hazar, Reşit, Cemal Yaşınses (Dk.66 Koray), Arda, Bekir, Cemal Terkan, Hassan, Hüseyin Taşçı, Mevlüt, Mahmut İneci

Lefke:Mehmet Özeralp, Rahmi, Kemal, Yılmaz Şipal, Kasım, Armstrong, Aykut, Mehmet Toros, Aziz, Semih, Kaan

Goller: 81.Dk Bekir (Göçmenköy)

Kırmızı kart: 43.Dk Kaan (Lefke)



AKSA Süper Lig'in 11.haftasında

42.Dk: Göçmenköy atağında Cemal Yaşınses ile birebir kalan Lefke savunmacısı Kaan yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Evren Karademir tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Lefke futbolcularının pozisyona yoğun şekilde ofsayt itirazı olsa da karar değişmedi

81.Dk: Göçmenköy’de kullanılan köşe atışında topa iyi yükselen Bekir güzel bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Lefke

Bu sonuçla Göçmenköy puanını 17'ye yükseltirken, Lefke 21 puanda kaldı. Ligde 12.haftada Göçmenköy, Mesarya deplasmanına konuk olurken, Lefke de Yonpaş Dumlupınar'ı konuk edecek.



Lefkoşa Atatürk StadıEvren Karademir, Ali Akçınar, Engin AkkagünAli Duvarcı, Hazar, Reşit, Cemal Yaşınses (Dk.66 Koray), Arda, Bekir, Cemal Terkan, Hassan, Hüseyin Taşçı, Mevlüt, Mahmut İneciMehmet Özeralp, Rahmi, Kemal, Yılmaz Şipal, Kasım, Armstrong, Aykut, Mehmet Toros, Aziz, Semih, Kaan81.Dk Bekir (Göçmenköy)43.Dk Kaan (Lefke)AKSA Süper Lig'in 11.haftasında Göçmenköy ile Lefke Lefkoşa'da karşılaştı. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Göçmenköy oldu. Karşılaşmada Göçmenköy'e galibiyeti getiren tek gol Bekir Yıldız'dan geldi.Göçmenköy atağında Cemal Yaşınses ile birebir kalan Lefke savunmacısı Kaan yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Evren Karademir tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Lefke futbolcularının pozisyona yoğun şekilde ofsayt itirazı olsa da karar değişmediGöçmenköy’de kullanılan köşe atışında topa iyi yükselen Bekir güzel bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.Bu sonuçla Göçmenköy puanını 17'ye yükseltirken, Lefke 21 puanda kaldı. Ligde 12.haftada Göçmenköy, Mesarya deplasmanına konuk olurken, Lefke de Yonpaş Dumlupınar'ı konuk edecek.