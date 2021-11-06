Göçmenköy, koronaya rağmen puanı çıkardı

Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Özal Çağlayan, Fatih Bardakçıoğlu
Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Berke, Mert (Dk.85 Mehmet Gürbıyık), Tufan (Dk.65 Mehmet Altın), Emre, Weston, Eray (Dk.75 Berk), Osman (Dk.85 Adewole), Turgut Kaan
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Fikret (Dk.78 Berkcan), Arda, Cemal (Dk.46 Bekir), Hassan, Umut, Hüseyin Taşçı, Mevlüt (Dk.54 Mahmut), Koray (Dk.75 Ali Üçtaş), Mahmut
Goller: Dk.18 Olcay (Y.Dumlupınar)- 61.Dk Hassan (Göçmenköy)
AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Yonpaş Dumlupınar, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'ndaGöçmenköy'ü konuk etti.
1-1'lik eşitlikle noktalanan maçta ev sahibi ekip Olcay Aykut ile öne geçerken, Göçmenköy, Olcay'ın golüne Hassan Lukman Ibrahim ile cevap verdi.
Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar puanını 14'e yükseltirken, Göçmenköy de 11 puana yükseldi. Ligde 9.haftada Yonpaş Dumlupınar kendi evinde Türk Ocağı Limasol'u ağırlarken, Göçmenköy de Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.
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