Göçmenköy, haftalar sonra kazandı

Aksa Süper Ligin 20. Haftasının erteleme maçında Göçmenköy konuk olduğu Mesarya’yı 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra galibiyetle tanıştı

Stad: Paşaköy: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkçi

Mesarya: Mehmet, Orhan, Hüseyin(Oğuzhan), Yusuf(Abdullah), Sinan, Çağrı, İbrahim, Ali(Ahmet Kara), Nevzat, Eray, Debuto

Göçmenköy: Yusuf, Bayram, Reşit, Alaatin, Mahmut, Malik(Gökhan), Cemal, Samet, Arda(Burak), Mustafa, Amadou Samb(Bekir).

Goller: Dk. 44 Debuto(Mesarya), Dk.24 Arda ve Dk. 56 Bayram(Göçmenköy)



AKSA Süper Lig'de 20.haftada ertelenen karşılaşmada Göçmenköy, deplasmanda Mesarya'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya iki takımda atak başlarken golü konuk Göçmenköy buldu.

Dk. 24 Göçmenköy atağında Mesarya ceza sahasında son olarak topla buluşan Arda güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 1

Dk. 44 Mesarya atağında Göçmenköy defansından sıyrılan Debouto'nun güzel golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.

Dk. 56 Göçmenköy Bayram'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Geriye kalan dakikalarda Mesarya’nın gol çabaları sonuç getirmeyince Göçmenköy sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu skorla Göçmenköy puanını 17'ye yükselterek 11.sıraya yerleşirken, Mesarya 39 puanla 4.sırada kaldı.



