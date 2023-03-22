Göçmenköy, haftalar sonra kazandı

Stad: Paşaköy: Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Serkan Şimşek, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkçi
Mesarya: Mehmet, Orhan, Hüseyin(Oğuzhan), Yusuf(Abdullah), Sinan, Çağrı, İbrahim, Ali(Ahmet Kara), Nevzat, Eray, Debuto
Göçmenköy: Yusuf, Bayram, Reşit, Alaatin, Mahmut, Malik(Gökhan), Cemal, Samet, Arda(Burak), Mustafa, Amadou Samb(Bekir).
Goller: Dk. 44 Debuto(Mesarya), Dk.24 Arda ve Dk. 56 Bayram(Göçmenköy)
AKSA Süper Lig'de 20.haftada ertelenen karşılaşmada Göçmenköy, deplasmanda Mesarya'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya iki takımda atak başlarken golü konuk Göçmenköy buldu.
Dk. 24 Göçmenköy atağında Mesarya ceza sahasında son olarak topla buluşan Arda güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 1
Dk. 44 Mesarya atağında Göçmenköy defansından sıyrılan Debouto'nun güzel golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.
Dk. 56 Göçmenköy Bayram'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Geriye kalan dakikalarda Mesarya’nın gol çabaları sonuç getirmeyince Göçmenköy sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Bu skorla Göçmenköy puanını 17'ye yükselterek 11.sıraya yerleşirken, Mesarya 39 puanla 4.sırada kaldı.
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