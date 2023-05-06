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Göçmenköy Futbol Akademisi hedef büyüttü

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Göçmenköy Futbol Akademisi hedef büyüttü
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Lefkoşa'nın köklü kulüplerinden Göçmenköy Spor Kulübü alt yapıda atılıma geçme hedefinde.
Göçmenköy Futbol Akademisi Lefkoşa'nın en iyisi olmak için çalışıyor.
Altyapı yöneticisi Ferdi Arlı ve Altyapı Koordinatörü Erman Çelik yönetiminde güçlü hoca kadrosu ile ilk antremanını yaptı.

 
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