Göçmenköy, avantajı yakaladı

Northernland Kıbrıs Kupası yarı finalini ilk maçında Göçmenköy konuk ettiği Cihangir’i 1-0 yenerek rövanş maçı için avantaj elde etti. Karşılaşmanın tek golü 35’nci dakikada Amadou Samb’tan geldi. Samb’ın bir vuruşu da direkten döndü

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler:Evren Karademir, Hakan Gök, Serdar Gürpınar

Göçmenköy: Yusuf, Mahmut, Malik, Alattin, Gökhan, Bayram(Mustafa İnanç), Reşit, Samb, Bekir(Musa), Cemal, Burak(Mahmut),

Cihangir:Dursun, Nurettin, Selçuk, Hakan, Muhittin, Sercan, Erol, Mikail, Ali Öztürk(Berhan), Yankı(Tacettin), Rahmi

Goller: 35.Dk. Samb (Göçmenköy)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final ilk maçında Göçmenköy ile Cihangir karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Göçmenköy 1 – 0 kazanırken, rövanş için avantajı eline geçirdi.

Karşılaşmada 30. Dakikada Muhittin’in sert şutunu kaleci Yusuf çıkardı. Göçmenköy'e galibiyeti getiren tek gol ise 35. Dakikada AmadouSamb’tan geldi.

İkinci devrede Göçmenköy skoru korumayı başarırken, etkisiz gününde olan Cihangir pozisyon üretmekte zorlandı.

Kupanın rövanş maçı 2 – 3 Mayıs tarihlerinde Cihangir Stadı'nda oynanacak. Oynanacak karşılaşmada Göçmenköy'ün kazanması ve maçın beraberlikle sonuçlanması durumunda Göçmenköy adını finale yazdıracak.

Karşılaşmada Cihangir'in en az iki farkla kazanması durumunda Cihangir takımı finale çıkacak. Karşılaşma 1 farklı Cihangir üstünlüğünde tamamlanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek.



