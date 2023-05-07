Göçmen, sonunu iyi bitirdi

Sezona farklı hedeflerle başlayan Göçmenköy play-out tehlikesi yaşadığı son haftada K.Kaymaklı’yı 2 -0 mağlup ederek play-out hattı dışında kalmayı başardı

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Cenk Aras Özfutu, Serkan Özdenkci

Göçmenköy: Yusuf, Mahmut, Reşit, Cemal(Gökhan), Malik, Bayram, Alaatin, Mustafa, Samet, Burak, Amadou.

K.Kaymaklı: Salih, Bahadır, Sena, Mehmet, Emre, Tuğrul, Arda, Hasan, İbrahim, Adnan(Felix), Yağış.

Goller: Dk. 45 Samet, Dk. 90 Amadou(Göçmenköy)



Aksa Süper Ligin 30. Haftasının play-out hattını ilgilendiren önemli maçlarından olan Göçmenköy – K.Kaymaklı mücadelesinin galibi Göçmenköy oldu. K.Kaymaklı’yı 2 -0 mağlup etmeyi başaran Göçmenköy takım ı play-out hattı dışında kalarak sezonu tamamladı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Osman Özpaşa’nın yaptığı karşılaşmada Göçmenköy ile K.Kaymaklı arasındaki mücadele orta alan mücadelesi şeklinde geçerken Göçmenköy ilk devrenin son dakikasında Samet’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede de takımlar birbirine üstünlük kurmaya çalışsa da istedikleri pozisyonları üretemediler. 90 . dakikada K.Kaymaklı ceza alanın sağ çaprazından ceza alanına giren Göçmenköy futbolcusu Amadou sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2 -0 yaptı. Maçta bu sonuçla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Göçmenköy puanını 29 yaparak 10. Sırada ligi tamamlarken, K.Kaymaklı 33 puanda kalarak 9. sırada ligi tamamladı.

