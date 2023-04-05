Göçmen evinde kayıp

Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Arif Malek, Hakan Gök
Göçmenköy: Yusuf, Bayram, Reşit, Malik Yakubu, Cemal, Alaatin, Mahmut, Arda, Mustafa İnanç, Samb, Burak.
Merit A. Yeşilova: Kemal, Mejdi, Memduh, Gökhan, Mustafa, Cemal, Eyüp, Fatih, Billy Osman, Fidelis, Güvenç.
Goller: Dk. 4 Fatih ve Dk 58 Memduh
Aksa Süper Ligin 24. Haftasının önemli karşılaşmasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Göçmenköy konuk ettiği Merit A. Yeşilova’ya 2-0 mağlup olarak geçtiğimiz haftaki galibiyeti unutturdu.
Play-out hattının içinden çıkmak isteyen Göçmenköy ile play-out hattından uzaklaşmak Yeşilova arasındaki maça konuk Yeşilova hızlı başladı ve maçın başında 4. dakikada Fatih’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı konuk Merit A. Yeşilova üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci devreye de iyi başlayarak 58. dakikada Memduh’un ayağından bulduğu golle 2 -0 öne geçti. Geriye kalan dakikalarda Göçmenköy’ün çabaları gol getirmeyince maç Göçmenköy 0 – Merit a. Yeşilova 2 şeklinde tamamlandı.
Bu sonucun ardından Yeşilova puanını 27 yaparak 8. Sıradaki yerini korurken, Göçmenköy 20 puanla 11. Sırada kaldı.
(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.