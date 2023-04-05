Göçmen evinde kayıp

Göçmenköy, kendi evinde Yeşilova’ya karşı 2 -0 yenilerek, geçtiğimiz hafta Yenicam deplasmanından çıkardığı galibiyeti unutturarak play-out hattı dışına çıkma ümitlerini azalttı

Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Arif Malek, Hakan Gök

Göçmenköy: Yusuf, Bayram, Reşit, Malik Yakubu, Cemal, Alaatin, Mahmut, Arda, Mustafa İnanç, Samb, Burak.

Merit A. Yeşilova: Kemal, Mejdi, Memduh, Gökhan, Mustafa, Cemal, Eyüp, Fatih, Billy Osman, Fidelis, Güvenç.

Goller: Dk. 4 Fatih ve Dk 58 Memduh



Aksa Süper Ligin 24. Haftasının önemli karşılaşmasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Göçmenköy konuk ettiği Merit A. Yeşilova’ya 2-0 mağlup olarak geçtiğimiz haftaki galibiyeti unutturdu.

Play-out hattının içinden çıkmak isteyen Göçmenköy ile play-out hattından uzaklaşmak Yeşilova arasındaki maça konuk Yeşilova hızlı başladı ve maçın başında 4. dakikada Fatih’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı konuk Merit A. Yeşilova üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci devreye de iyi başlayarak 58. dakikada Memduh’un ayağından bulduğu golle 2 -0 öne geçti. Geriye kalan dakikalarda Göçmenköy’ün çabaları gol getirmeyince maç Göçmenköy 0 – Merit a. Yeşilova 2 şeklinde tamamlandı.

Bu sonucun ardından Yeşilova puanını 27 yaparak 8. Sıradaki yerini korurken, Göçmenköy 20 puanla 11. Sırada kaldı.





(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

