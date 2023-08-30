Girne Halk Evi’nden defansa tecrübeli takviye

Girne Halk Evi, Karşıyaka’dan tecrübeli defans futbolcusu Mustafa Avcı ile anlaşarak, dün kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı

Birinci Ligin Girne bölgesi takımlarından Girne Halk Evi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Girne Halk Evi, Karşıyaka’dan tecrübeli defans futbolcusu Mustafa Avcı ile anlaştı. Girne bölgesinde birçok takımın formasını başarıyla giymiş olan 39 yaşındaki deneyimli savunmacı Mustafa Avcı, Girne Halk Evi teknik direktörü Afün Girgen eşliğinde kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.

Girne Halk Evi transferi şöyle duyurdu:

“23-24 Sezonu planlaması çerçevesinde Karşıyaka SK dan tecrübeli futbolcu Mustafa Avcı ile anlaşılmıştır. Sakatlıksız bir sezon dileriz.”



