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Girne Halk Evi kadrosunu güçlendiriyor

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Girne Halk Evi kadrosunu güçlendiriyor
Geride kalan sezonu sonuncu olarak tamamlayarak Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Girne Halk Evi takımı kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar dün 4 futbolcuya resmi imzaları attırdı. Cemal Reyhan, Çağrı Taşdemirci, Mehmet Erfinike ve Münür Gürler Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yönetici Mustafa Soyak nezaretinde attıkları imzalar ile Girne Halk Evi’ne transfer oldular.
Girne Halk Evi takımı geçtiğimiz gün ise Ahmet Coşkun, Kayra Gevrek ve Hüseyin Köle’yi transfer etmişti.
 
 
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