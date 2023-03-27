Girne'de tur için oynayacaklar

Girne’nin iki ezeli rakibi Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ikinci maçında bugün yarı finale kalmak için kozlarını paylaşacaklar



Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ikinci maçında karşılaşacak Türk ocağı ile Doğan Türk Birliği çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bugün Girne 20 Temmuz Stadı’nda sat 15.00’te oynanacak olan çeyrek final rövanş maçı öncesinde her iki takım teknik direktörü iddialı açıklamalarda bulundular.



DEDEKORKUT: BU MAÇA KİLİTLENDİK

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Çok önemli bir maç oynayacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Camia olarak bu maça kilitlendik. Sakat olan bazı futbolcularımızın durumu maç saatinde belli olacak. Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayıp bugünkü maça hazır olacağız”.



ALTAY: HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Turan Altay ise sadece bu turu değil kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Altay



Necati KÜLAHLILARNorthernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ikinci maçında karşılaşacak Türk ocağı ile Doğan Türk Birliği çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.Bugün Girne 20 Temmuz Stadı’nda sat 15.00’te oynanacak olan çeyrek final rövanş maçı öncesinde her iki takım teknik direktörü iddialı açıklamalarda bulundular.DEDEKORKUT: BU MAÇA KİLİTLENDİKTürk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut yaptığı açıklamada şöyle konuştu:“Çok önemli bir maç oynayacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Camia olarak bu maça kilitlendik. Sakat olan bazı futbolcularımızın durumu maç saatinde belli olacak. Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayıp bugünkü maça hazır olacağız”.ALTAY: HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAKDoğan Türk Birliği teknik direktörü Turan Altay ise sadece bu turu değil kupayı kazanmak istediklerini söyledi.Altay “Ancak kupayı kazanarak kendimizi başarılı sayarız . İki çalışma yaparak LordPalace Otel’de kampa girdik. Hem fiziksel hem de mental olarak hazır olacağız. Bizim için bu yılın en önemli karşılaşmalardan birine çıkacağız. Tam kadro olarak maça hazırız” dedi.