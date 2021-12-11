GG’yi Ümitcan sırtlıyor

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusuf Atlar, Özal Çağlayan
China Bazaar Gençlik Gücü: Emre, Aşkın (Dk.46 Ahmet Saygı), Erin (Dk.68 İrfan), Orhan (Dk.88 Muhammet), Ümitcan, Hasan Akkuyu (Dk.88 Ahmet Coşkun), Sezgin, Hasan Kanlı (Dk.30 Hakan Eminoğlu) Buğra, Çağdaş, Tayfun
Düzkaya: Ali Karal, Hasan Yanaroğlu, Uğur, Mehmet Kuşçu, Arif, Salih Zencirkıran(Dk.57 Bilal) (Dk.65 Cemal), Yağış, Furkan (Dk.57 Michael), Uğurcan, Serkan(Dk.28 Hüseyin Türk), Mehmet Çiçen
Goller: 80.Dk Ümitcan (China Bazaar Gençlik Gücü)
AKSA 1.Lig'de China BazaarGençlik Gücü kendi evinde Düzkaya ile karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlik Gücü takımı oldu.
Karşılaşmada yeşil beyazlıların tek golü son haftaların golcü ismi Ümitcan Babahan'dan geldi.
28.Dk: GG atağında Buğra’nın vuruşunda top direkten geri geldi.
68.Dk: GG atağında Ümitcan net pozisyonda vurdu ancak top dışarıya gitti.
80.Dk: GG atağında Hakan topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Bu topa Ümitcan vurarak topu filelere gönderdi. China Bazaar Gençlik Gücü 1-0 Düzkaya
83.Dk: GG atağında Ümitcan topu ceza sahasına ortaladı. Hasan Akkuyu’nun vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.