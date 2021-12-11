GG’yi Ümitcan sırtlıyor

China Bazaar Gençlik Gücü, son haftaların formda takımı Düzkaya’yı,son haftaların formda futbolcusu Ümitcan’ın golüyle mağlup ederek sıralamadaki tırmanışını sürdürdü. Düzkaya ise güçlü rakibine mağlup olarak play out hattında kaldı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusuf Atlar, Özal Çağlayan

China Bazaar Gençlik Gücü: Emre, Aşkın (Dk.46 Ahmet Saygı), Erin (Dk.68 İrfan), Orhan (Dk.88 Muhammet), Ümitcan, Hasan Akkuyu (Dk.88 Ahmet Coşkun), Sezgin, Hasan Kanlı (Dk.30 Hakan Eminoğlu) Buğra, Çağdaş, Tayfun

Düzkaya: Ali Karal, Hasan Yanaroğlu, Uğur, Mehmet Kuşçu, Arif, Salih Zencirkıran(Dk.57 Bilal) (Dk.65 Cemal), Yağış, Furkan (Dk.57 Michael), Uğurcan, Serkan(Dk.28 Hüseyin Türk), Mehmet Çiçen

Goller: 80.Dk Ümitcan (China Bazaar Gençlik Gücü)



AKSA 1.Lig'de

Karşılaşmada yeşil beyazlıların tek golü son haftaların golcü ismi Ümitcan Babahan'dan geldi.

28.Dk: GG atağında Buğra’nın vuruşunda top direkten geri geldi.

68.Dk: GG atağında Ümitcan net pozisyonda vurdu ancak top dışarıya gitti.

80.Dk: GG atağında Hakan topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Bu topa Ümitcan vurarak topu filelere gönderdi. China Bazaar Gençlik Gücü 1-0 Düzkaya

83.Dk: GG atağında Ümitcan topu ceza sahasına ortaladı. Hasan Akkuyu’nun vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

Lefkoşa Atatürk Stadıİsfendiyar Açıksöz, Yusuf Atlar, Özal ÇağlayanEmre, Aşkın (Dk.46 Ahmet Saygı), Erin (Dk.68 İrfan), Orhan (Dk.88 Muhammet), Ümitcan, Hasan Akkuyu (Dk.88 Ahmet Coşkun), Sezgin, Hasan Kanlı (Dk.30 Hakan Eminoğlu) Buğra, Çağdaş, TayfunAli Karal, Hasan Yanaroğlu, Uğur, Mehmet Kuşçu, Arif, Salih Zencirkıran(Dk.57 Bilal) (Dk.65 Cemal), Yağış, Furkan (Dk.57 Michael), Uğurcan, Serkan(Dk.28 Hüseyin Türk), Mehmet Çiçen80.Dk Ümitcan (China Bazaar Gençlik Gücü)AKSA 1.Lig'de China Bazaar Gençlik Gücü kendi evinde Düzkaya ile karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlik Gücü takımı oldu.Karşılaşmada yeşil beyazlıların tek golü son haftaların golcü ismi Ümitcan Babahan'dan geldi.GG atağında Buğra’nın vuruşunda top direkten geri geldi.GG atağında Ümitcan net pozisyonda vurdu ancak top dışarıya gitti.GG atağında Hakan topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Bu topa Ümitcan vurarak topu filelere gönderdi.GG atağında Ümitcan topu ceza sahasına ortaladı. Hasan Akkuyu’nun vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.