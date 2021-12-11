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GG’yi Ümitcan sırtlıyor

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China Bazaar Gençlik Gücü, son haftaların formda takımı Düzkaya’yı,son haftaların formda futbolcusu Ümitcan’ın golüyle mağlup ederek sıralamadaki tırmanışını sürdürdü. Düzkaya ise güçlü rakibine mağlup olarak play out hattında kaldı

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GG’yi Ümitcan sırtlıyor
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusuf Atlar, Özal Çağlayan
China Bazaar Gençlik Gücü: Emre, Aşkın (Dk.46 Ahmet Saygı), Erin (Dk.68 İrfan), Orhan (Dk.88 Muhammet), Ümitcan, Hasan Akkuyu (Dk.88 Ahmet Coşkun), Sezgin, Hasan Kanlı (Dk.30 Hakan Eminoğlu) Buğra, Çağdaş, Tayfun
Düzkaya: Ali Karal, Hasan Yanaroğlu, Uğur, Mehmet Kuşçu, Arif, Salih Zencirkıran(Dk.57 Bilal) (Dk.65 Cemal), Yağış, Furkan (Dk.57 Michael), Uğurcan, Serkan(Dk.28 Hüseyin Türk), Mehmet Çiçen
Goller: 80.Dk Ümitcan (China Bazaar Gençlik Gücü)
 
AKSA 1.Lig'de China BazaarGençlik Gücü kendi evinde Düzkaya ile karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlik Gücü takımı oldu.
Karşılaşmada yeşil beyazlıların tek golü son haftaların golcü ismi Ümitcan Babahan'dan geldi.
28.Dk:  GG atağında Buğra’nın vuruşunda top direkten geri geldi.
68.Dk:  GG atağında Ümitcan net pozisyonda vurdu ancak top dışarıya gitti.
80.Dk:  GG atağında Hakan topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Bu topa Ümitcan vurarak topu filelere gönderdi.  China Bazaar Gençlik Gücü 1-0 Düzkaya
83.Dk: GG atağında Ümitcan topu ceza sahasına ortaladı. Hasan Akkuyu’nun vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
 
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Etiketler; #China Bazaar Gençlik Gücü #Düzkaya
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