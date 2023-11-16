GG’de çifte doğum günü kutlaması

Necati Külahlılar

Aksa Süper Lig ekiplerinden China B. Gençlik Gücü’nde dün yapılan antrenman sonrasında çifte doğum günü kutlaması yapıldı.

Dün doğum günleri olan teknik direktör Derviş Kolcu ve yabancı futbolcu Peter Ebi'nin doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.

