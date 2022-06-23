GG’de 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Necati KÜLAHLILAR

Süper Lig’e yeniden yükselen Lefkoşa’nın yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü yeni sezon için kadro oluşturma çalışmaları kapsamında masaya oturduğu bazı futbolcularıyla anlaşamayarak yolları ayırma kararı aldı.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız başkan Osman Karamanlı, anlaşamayarak yolları ayırma kararı aldıkları isimlerin, Orhan Çokbekler, Sezgin Dağ, Arif Öztürk, Hüseyin Taşcı, Hasan Çirkin ve İltaç olacağını açıkladı.

Karamanlı, kaleye bir takviye yapacaklarını ancak şimdilik ismin belli olmadığını da belirtti.

