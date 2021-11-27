GG zorda olsa kazandı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Ali Akçınar, Cem Öksüzoğluları
ChinaBazaar Gençlik Gücü: Emre, Aşkın, Orhan, Ümitcan, İrfan (Dk 56 Hakan) Hasan Akkuyu (Dk 85 Muhammet), Sezgin, Buğra (Dk 85 Ahmet Coşkun), Çağdaş, Tayfun (Dk 67 Hasan Kanlı), Erin
Mormenekşe: Gökhan, Aykut, Sabri, Can (Dk 25 Mustafa Oğur), Tugay, Aziz, İrfan, Halil, Burak, Mustafa Menekşeli, Süleyman
Goller: 45.Dk Hasan Akkuyu, 80.Dk Ümitcan (GG)- 46.Dk Burak (Mormenekşe)
AKSA Birinci Ligin 11.haftasında ligin üst sıralarından uzaklaşmak istemeyen ChinaBazaar Gençlik Gücü ile orta sıralarda yer alan Mormenekşe kozlarını Atatürk Stadı'nda paylaştılar.
ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Mormenekşe arasındaki maçın ilk devresinde az pozisyon olurken, 45’te gelişen Gençlik Gücü atağında serbest vuruşta direkten dönen topa vuran Hasan Akkuyu takımını 1 – 0 öne geçirdi.
İkinci devreye Mormenekşe adeta golle başlarken, Tayfun ile kaleci Emre arasındaki anlaşmazlıktan yararlanan Burak Tünsay golü attı. 1 – 1
Maçın 80. dakikasında gelişen ChinaBazaar Gençlik Gücü atağında Hasan Kanlı’nın şutunda, kaleci Gökan’dan dönen topunu ağlara gönderen Ümitcan, skoru belirledi. 2 – 1
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