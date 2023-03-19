GG, puanı son dakikada kurtardı

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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GG, puanı son dakikada kurtardı

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Alt sıraları ilgilendiren önemli maçta Gönyeli konuk ettiği Gençlik Gücü karşısında maçın uzatmalarına 2-1 önde girmesine karşın son dakikada Turgut Kaan’ın gölüne engel olamadı ve maç 2 -2 tamamlandı

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GG, puanı son dakikada kurtardı
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Stad: Gönyeli Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusufcan Önder, Halil Erdem Canaloğlu
Gönyeli: Mustafa, Ali, M.Hacı, Kahraman, Osita, İsmet, Kadir, Berkay, Rıdvan, Ahmet, Yusuf
Chına Bazaar G.Gücü: Beren, A.Akbulut, Erin, Ümitcan, İbrahim, H.Akkuyu, Mıshali, Bertuğ, Özgür, Turgut, Aşkın
Goller: Dk. 37(P) ve81 Kahraman(Gönyeli) Dk. 16 Mıshali, Dk. 90+4. Turgut Kaan(G.Gücü)


Aksa Süper ligde tehlikeli bölgede bulunan iki takım Gönyeli ile Chına Bazaar Gençlik Gücü mücadelesinde karşılaşma 2-2 eşitlikle son bulunca iki tarafta birer puanla yetinmek zorunda kaldı.
2.dakikada defasının arkasına sarkan Hasan Akkuyu kaleci Mustafa ile karşı karşıya vuruşunda Mustafa başarılı oldu.
16.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Mishali sağ çaprazdan ceza alanı içine girdi sert ve düzgün bir vuruşla uzak kale direği dibinden topu ağlara gönderdi 0-1.
37.dakikada G.Gücü ceza alanı içinde oluşan pozisyonda hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi ve atışı kullanan Kahraman topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.
81.dakikada ani gelişen Gönyeli atağında Osita soldan topu getirdi ve ceza alanı içinde arka direğe hareketlenen Kahraman’a güzel bir pas attı ve Kahraman topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
90+4.dakikada sağ kanattan Ümitcan ile gelişen G.Gücü atağında bu futbolcunun ortasına Turgut Kaan kafayı vurdu ve skoru 2-2 yaptı.

(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
 
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