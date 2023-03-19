GG, puanı son dakikada kurtardı

Stad: Gönyeli Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusufcan Önder, Halil Erdem Canaloğlu
Gönyeli: Mustafa, Ali, M.Hacı, Kahraman, Osita, İsmet, Kadir, Berkay, Rıdvan, Ahmet, Yusuf
Chına Bazaar G.Gücü: Beren, A.Akbulut, Erin, Ümitcan, İbrahim, H.Akkuyu, Mıshali, Bertuğ, Özgür, Turgut, Aşkın
Goller: Dk. 37(P) ve81 Kahraman(Gönyeli) Dk. 16 Mıshali, Dk. 90+4. Turgut Kaan(G.Gücü)
Aksa Süper ligde tehlikeli bölgede bulunan iki takım Gönyeli ile Chına Bazaar Gençlik Gücü mücadelesinde karşılaşma 2-2 eşitlikle son bulunca iki tarafta birer puanla yetinmek zorunda kaldı.
2.dakikada defasının arkasına sarkan Hasan Akkuyu kaleci Mustafa ile karşı karşıya vuruşunda Mustafa başarılı oldu.
16.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Mishali sağ çaprazdan ceza alanı içine girdi sert ve düzgün bir vuruşla uzak kale direği dibinden topu ağlara gönderdi 0-1.
37.dakikada G.Gücü ceza alanı içinde oluşan pozisyonda hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi ve atışı kullanan Kahraman topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.
81.dakikada ani gelişen Gönyeli atağında Osita soldan topu getirdi ve ceza alanı içinde arka direğe hareketlenen Kahraman’a güzel bir pas attı ve Kahraman topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
90+4.dakikada sağ kanattan Ümitcan ile gelişen G.Gücü atağında bu futbolcunun ortasına Turgut Kaan kafayı vurdu ve skoru 2-2 yaptı.
(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.