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GG'li Abu Dumbuya, Etiyopya’ya karşı 11’de oynadı

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GG'li Abu Dumbuya, Etiyopya’ya karşı 11’de oynadı
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China Bazaar Gençlik Gücü'nün Sierra Leoneli futbolcusu Abu Dumbuya dün akşam Dünya Kupası Afrika Elemelerinde Etiyopya karşısında forma giydi.
Ülkemizin uluslararası alanda milli forma giyen tek futbolcusu olan Dumbuya Dünya Kupası yolunda Afrika Elemeleri A Grubu ilk karşılaşmasında Etiyopya ile 0-0 sona eren müsabakada 60 dakika mücadele etti.
Sierra Leone gruptaki ikinci maçında 19 Kasım Pazar günü Mohamed Salah'ın da forma giydiği Mısır'ı konuk edecek.
Abu Dumbuya, Gençlik Gücü'nün bu hafta Yeniboğaziçi maçı kadrosunda yer almayacak.
 
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