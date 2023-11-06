GG, kolları erken sıvadı

Süper Lig ekibi Mesarya Kulübü’nün tecrübeli futbolcusu Mustafa Yaşinses ikinci devrede Gençlik Gücü formasını giyecek

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü ara transfer çalışmalarına erken başladı. Süper Lig’de rahat bir sezon geçirmeyi hedefleyen yeşil beyazlılar Mesarya’nın deneyimli yıldızı Mustafa Yaşinses (Gabira) ile anlaştı.

Mustafa Yaşinses, sezonun ikinci devresindeGG'ye katılacak ve ikinci devreden itibaren artık yeşil beyazlı formayı terletecek.

Kulüp yönetimleri Mustafa'nın transferi konusunda anlaşmaya varıp ödemeyi gerçekleştirip bonservis işlemini yaptılar.

