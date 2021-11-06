GG, Karşıyaka’ya direnemedi

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Abdullah Genç, Sertan Alkın
C.Bazaar Gençlik Gücü: Emre, Aşkın (Dk.78 Ahmet Coşkun), Erin (Dk.67 Mahmut Yumuşak), Orhan, Ümitcan (Dk.78 Ziya), İrfan (Dk.46 Hakan Eminoğlu), Hasan Akkuyu(Dk.67 Muhammet Çirkin), Sezgin, Hasan Kanlı, Çağdaş, Tayfun
Karşıyaka: Mustafa Dağman, Mehmet Gürpınar, Saydam, Tahir (Dk.89 Altuğ), Esin, Arda, Bayram, Sezer (Dk.76 Olgun), Ertu, Hüseyin Konyalıoğlu, Güvenç (Dk.54 Aykan)
Goller: Dk.77 Muhammet,Dk.90 Hakan (GG)- Dk.7 ve 47 Sezer, Dk.45+1 Güvenç,Dk.80 Esin (Karşıyaka)
AKSA 1.Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta China BazaarGençlik Gücü ile Karşıyaka kozlarını Lefkoşa Atatürk Stadı'nda paylaştı.
Karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazanan konuk Karşıyaka oldu. Maçta Karşıyaka'nın golleri Sezer Tokbaş (2), Güvenç Sakallıoğlu ve Esin Sonay'dan gelirken, China Bazaar Gençlik Gücü'nün golleri Hasan Çirkin ve Hakan Eminoğlu'ndan geldi.
5.Dk : GG atağında Hasanın pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Tayfun’un şutu az farkla dışarıya gitti.
7.Dk: Karşıyaka atağında ceza yayında topla buluşan Sezerin vuruşunda top filelere gitti. GG 0-1 Karşıyaka
36.Dk : GG atağında Tayfun sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.
45+1.Dk: Karşıyaka’da ceza yayı üzeri sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Güvenç topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi. GG 0-2 Karşıyaka
47. Dk: Savunma arkasına atılan topla buluşan Sezer Tokbaş’ın vuruşunda top ağlara gitti GG 0-3 Karşıyaka
54. Dk: GG atağında soldan yapılan ortada Hasan Kanlı’nın vuruşunda top direkten döndü
77. Dk: Gençlik Gücü’nde sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammet Hasan Çirkin, vuruşunda golünü attı. GG 1-3 Karşıyaka
78 Dk: GG savunmasının büyük hatasını affetmeyen Esin Sonay topu ağlara gönderdi GG 1-4 Karşıyaka
90. Dk: Hasan kanlının ceza alanına getirdiği topla buluşan Hakan Eminoğlu vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-4 Karşıyaka
Bu sonuçla Karşıyaka puanını 17'ye yükseltirken, China Bazaar Gençlik Gücü 11 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Dörtyol deplasmanına konuk olurken, Karşıyaka da kendi evinde Görneç'i ağırlayacak.
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