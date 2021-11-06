GG, Karşıyaka’ya direnemedi

Karşıyaka, China Bazaar Gençlik Gücü’nü deplasmanda farklı mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. China Bazaar Gençlik Gücü ise kendi evinde ağır bir mağlubiyet alarak zzirve yarışında bir darbe daha aldı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Abdullah Genç, Sertan Alkın

C.Bazaar Gençlik Gücü: Emre, Aşkın (Dk.78 Ahmet Coşkun), Erin (Dk.67 Mahmut Yumuşak), Orhan, Ümitcan (Dk.78 Ziya), İrfan (Dk.46 Hakan Eminoğlu), Hasan Akkuyu(Dk.67 Muhammet Çirkin), Sezgin, Hasan Kanlı, Çağdaş, Tayfun

Karşıyaka: Mustafa Dağman, Mehmet Gürpınar, Saydam, Tahir (Dk.89 Altuğ), Esin, Arda, Bayram, Sezer (Dk.76 Olgun), Ertu, Hüseyin Konyalıoğlu, Güvenç (Dk.54 Aykan)

Goller: Dk.77 Muhammet,Dk.90 Hakan (GG)- Dk.7 ve 47 Sezer, Dk.45+1 Güvenç,Dk.80 Esin (Karşıyaka)



AKSA 1.Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta

Karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazanan konuk Karşıyaka oldu. Maçta Karşıyaka'nın golleri Sezer Tokbaş (2), Güvenç Sakallıoğlu ve Esin Sonay'dan gelirken, China Bazaar Gençlik Gücü'nün golleri Hasan Çirkin ve Hakan Eminoğlu'ndan geldi.

5.Dk : GG atağında Hasanın pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Tayfun’un şutu az farkla dışarıya gitti.

7.Dk: Karşıyaka atağında ceza yayında topla buluşan Sezerin vuruşunda top filelere gitti. GG 0-1 Karşıyaka

36.Dk : GG atağında Tayfun sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

45+1.Dk: Karşıyaka’da ceza yayı üzeri sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Güvenç topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi. GG 0-2 Karşıyaka

47. Dk: Savunma arkasına atılan topla buluşan Sezer Tokbaş’ın vuruşunda top ağlara gitti GG 0-3 Karşıyaka

54. Dk: GG atağında soldan yapılan ortada Hasan Kanlı’nın vuruşunda top direkten döndü

77. Dk: Gençlik Gücü’nde sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammet Hasan Çirkin, vuruşunda golünü attı. GG 1-3 Karşıyaka

78 Dk: GG savunmasının büyük hatasını affetmeyen Esin Sonay topu ağlara gönderdi GG 1-4 Karşıyaka

90. Dk: Hasan kanlının ceza alanına getirdiği topla buluşan Hakan Eminoğlu vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-4 Karşıyaka

Bu sonuçla Karşıyaka puanını 17'ye yükseltirken, China Bazaar Gençlik Gücü 11 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Dörtyol deplasmanına konuk olurken, Karşıyaka da kendi evinde Görneç'i ağırlayacak.

Lefkoşa Atatürk StadıMehmet Sezener, Abdullah Genç, Sertan AlkınEmre, Aşkın (Dk.78 Ahmet Coşkun), Erin (Dk.67 Mahmut Yumuşak), Orhan, Ümitcan (Dk.78 Ziya), İrfan (Dk.46 Hakan Eminoğlu), Hasan Akkuyu(Dk.67 Muhammet Çirkin), Sezgin, Hasan Kanlı, Çağdaş, TayfunMustafa Dağman, Mehmet Gürpınar, Saydam, Tahir (Dk.89 Altuğ), Esin, Arda, Bayram, Sezer (Dk.76 Olgun), Ertu, Hüseyin Konyalıoğlu, Güvenç (Dk.54 Aykan)Dk.77 Muhammet,Dk.90 Hakan (GG)- Dk.7 ve 47 Sezer, Dk.45+1 Güvenç,Dk.80 Esin (Karşıyaka)AKSA 1.Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta China Bazaar Gençlik Gücü ile Karşıyaka kozlarını Lefkoşa Atatürk Stadı'nda paylaştı.Karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazanan konuk Karşıyaka oldu. Maçta Karşıyaka'nın golleri Sezer Tokbaş (2), Güvenç Sakallıoğlu ve Esin Sonay'dan gelirken, China Bazaar Gençlik Gücü'nün golleri Hasan Çirkin ve Hakan Eminoğlu'ndan geldi.GG atağında Hasanın pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Tayfun’un şutu az farkla dışarıya gitti.Karşıyaka atağında ceza yayında topla buluşan Sezerin vuruşunda top filelere gitti.GG atağında Tayfun sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.Karşıyaka’da ceza yayı üzeri sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Güvenç topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi.Savunma arkasına atılan topla buluşan Sezer Tokbaş’ın vuruşunda top ağlara gitti: GG atağında soldan yapılan ortada Hasan Kanlı’nın vuruşunda top direkten döndüGençlik Gücü’nde sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammet Hasan Çirkin, vuruşunda golünü attı.GG savunmasının büyük hatasını affetmeyen Esin Sonay topu ağlara gönderdiHasan kanlının ceza alanına getirdiği topla buluşan Hakan Eminoğlu vuruşunda topu filelere gönderdi.Bu sonuçla Karşıyaka puanını 17'ye yükseltirken, China Bazaar Gençlik Gücü 11 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Dörtyol deplasmanına konuk olurken, Karşıyaka da kendi evinde Görneç'i ağırlayacak.