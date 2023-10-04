GG Kadın Futbol takımı plajda da döktürdü

Girne Belediyesi tarafından 28 Eylül-1 Ekim arası düzenlenmiş olan Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivalin de yapılan Plaj Futbol Turnuvası’nın kadınlar kategorisinde mücadele eden Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı yine 3 kupa birden aldı.
Turnuva 1.ve 2.ligine ek olarak en çok gol atan kadın futbolcu olarak Başak Ruso da başarısını aldığı ödül ile taçlandırdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.