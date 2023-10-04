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GG Kadın Futbol takımı plajda da döktürdü

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GG Kadın Futbol takımı plajda da döktürdü
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Girne Belediyesi tarafından 28 Eylül-1 Ekim arası düzenlenmiş olan  Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivalin de yapılan Plaj Futbol Turnuvası’nın kadınlar kategorisinde mücadele eden Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı yine 3 kupa birden aldı.
Turnuva 1.ve 2.ligine ek olarak en çok gol atan kadın futbolcu olarak Başak Ruso da başarısını aldığı ödül ile taçlandırdı.
 
 
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