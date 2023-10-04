GG Kadın Futbol takımı plajda da döktürdü

Girne Belediyesi tarafından 28 Eylül-1 Ekim arası düzenlenmiş olan Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivalin de yapılan Plaj Futbol Turnuvası’nın kadınlar kategorisinde mücadele eden Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı yine 3 kupa birden aldı.

Turnuva 1.ve 2.ligine ek olarak en çok gol atan kadın futbolcu olarak Başak Ruso da başarısını aldığı ödül ile taçlandırdı.



