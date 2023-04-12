GG, finale göz kırptı

Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final ilk maçında Türk Ocağı’na konuk olan Gençlik Gücü takımı sahadan 3 -2 galip ayrılarak rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Ali Özer, Arif Malek, Halil Erdem CanaloğluHüseyin, Ertaç, Bilal, İlker İnceler, Doğukan, Yunus, Ömer, İbrahim, İlker Tek, Sillah, Remzi.Emre, Ali, Turgut, Rifat, Aşkın, Sezgin, Erin, Ümitcan, İbrahim, Hasan, Mishali.Dk. 45 Ertaç, Dk.69 Ömer (TOL), Dk.10 ve 24 Mishali, Dk.83 Hasan Akkuyu(Gençlik Gücü)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final ilk maçında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya gelen Türk Ocağı ile Gençlik Gücü arasındaki zorlu mücadele gol düellosu şeklinde geçerken konuk Gençlik Gücü sahadan 3 -2 galip ayrılarak ikinci maç için avantajı elde etti.Karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk Gençlik Gücü oldu.10. dakikada Gençlik Gücü atağında Türk Ocağı ceza alanında topla buluşan Mishali topu ağlara gönderdi 0 – 1.24. dakikada yine sahneye çıkan Mishali golünü atarak Gençlik Gücü’nü 2-0 öne geçirdi.İlk devrenin son dakikasında Türk Ocağı golcüsü Ertaç’ın golüyle skoru 1-2 yaptı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.İkinci devreye ev sahibi Türk Ocağı beraberlik için atak başladı.Aradığı beraberlik golünü 69. dakikada Ömer Gül’ün ayağından bulan Türk Ocağı skoru 2-2’ye getirdi.83. dakikada Gençlik Gücü atağında ise Hasan Akkuyu topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2-3Kupanın rövanş maçı 2 – 3 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da oynanacak.