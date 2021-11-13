GG, Dörtyol’un apoletini söktü

AKSA 1. Lig’in 9. Hafta mücadelesinde zirve hesapları yapan Dörtyol konuk ettiği Süper Lig hedefi olan China Bazaar Gençlik Gücü karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Erdem Canaloğlu, Hakan Gök

Dörtyol: Ahmet, Mustafa, Olgun, Ergün(Eren), Emre, Berat,Selkan, Ahmet Gürlü(Sergen), Melih(Uğur), Ayberk, Berkant.

China Bazaar Gençlik Gücü: Emre, Ümitcan,Çağdaş, Aşkın, Orhan, Ümitcan, Mahmut(Muhammet), Erin(İrfan), Hakan(Ahmet Saygı), Hasan Kanlı, Hasan Akkuyu(Buğra).

Goller: Dk. 40 Hasan Akkuyu, Dk. 90+10 Buğra (Gençlik Gücü)



AKSA 1. Lig’in 9. Hafta karşılaşmasında Gençlik Gücü konuk olduğu ligin namağlup takımı Dörtyol’u ilk devrede Hasan Akkuyu ile maçın son anlarında Buğra’nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek Dörtyol’a ilk yenilgisini tattırdı.

Konuk Gençlik Gücü özellikle maçın ilk devresinde rakibi karşısında daha atak oynarken, aradığı golü de ilk devrenin sonlarına doğru buldu.

Dk.40 G.Gücü'nün sol kanattan gelişen atağında Orhan'ın Dörtyol cezasına yaptığı ortaya Hasan Kanlı yükselerek topu kafayla 18 üzerinde bulunan Hasan Akkuyuya bıraktı. Akkuyu da gelişine bir vole vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

İlk devre Gençlik Gücü’nün 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye Dörtyol takımı daha arzulu başlamasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Özellikle GG defansının hatasız oynaması nedeniyle pozisyon bulamayan Dörtyol takımı kalesinde de zaman zaman tehlikeler yaşadı.

Dk. 53 Gençlik Gücü atağında sol kanata gönderilen topa hareketlenen GG futbolcusu Mahmut ile Selkan’ın ayni topa hamlesi sonrasında birlikte saha tellerininin üzerine düşmeleri sonucunda Mahmut’un sol kolunda kırık oldu.

Dk. 67 Gençlik Gücü’nün kazandığı köşe atışında top üst direkten auta gitti.

Dk. 82 Dörtyol’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ayberk’in buruşunda top üst direkten auta gitti.

Dk.90+10 Dörtyol’un kazandığı korner atışı sonrasında Dörtyol kalecisi Ahmet’te kalesini terk etti. Kullanılan köşe atışında topa sahip olan GG kalecisi Emre topu hızla oyuna soktu. Topla buluşan Ahmet Saygı biraz sürdükten sonra topu orta alanda boş pozisyonda bulunan Buğra2ya gönderdi. Buğra2da topu boş kaleye göndererek ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi. Dörtyol 0 – GG 2.

