GG antrenmanlara başladı

Necati KÜLAHLILAR
Yeni sezonda K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Başkent ekibi Gençlik Gücü (GG) yeni sezon için çalışmalara başladı.
Osman Karamanlı başkanlığındaki Gençlik Gücü yönetim kurulu, futbolcularla kulüp lokalinde bir sporcu toplantısı gerçekleştirdikten sonra takım dün Kemal Deniz Antrenman Sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Yeni sezonda hedefini yeniden Süper Lige dönme olarak belirleyen Gençlik Gücü’nün ilk antrenmanını başkan Osman Karamanlı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Yeşil beyazlı futbolcular teknik direktör Kemal Yürekli,antrenör Niyazi Özekmekçi ve kaleci antrenörü Ahmet Çeliker eşliğinde düz koşu eşliğinde ilk antrenmanı tamamladı.
Kaleci Emre Nalbant, Kaan Arsu, Buğra Barın, Ahmet Coşkun ve Özcan Saygı gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Erin Uluçlar gibi genç isimler de ilk antrenmanda yer aldılar.
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