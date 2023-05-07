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Gençlik Gücü, rövanşı aldı

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Play-out hattını ilgilendiren karşılaşmada China B.Gençlik Gücü konuk olduğu Hamitköy’ü 3 -0 mağlup ederek hem ilk devrenin rövanşını aldı hem de play-out hattı mücadelesine rakibinden bir puan üst sırada başlama hakkını elde etti

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Gençlik Gücü, rövanşı aldı
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Stadyum:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler:  Fehim Dayı, Sertan Alkın, Arif Malek
Hamitköy: Tolga,Toykan,Orhan,Ömer(76.Dk Mehmet Koyuncu),Faye(58.Dk Kemal),Mert,Serhat,Altan(58.Dk Cemre),Osman,İbrahimGüler,Ardahan(76.Dk Sercan)
C.B.Gençlik Gücü: Emre Nalbant,Ali,Ümitcan,HasanAkkuyu, Mishali,Sezgin(88.Dk Yaşar),Rifat,Mahmut(74.Dk Emre Çam),Özgür(77.Dk Hasan Bertuğ),Turgut,Aşkın
Kırmızı kart: 60.Dk.Toykan, 79.Dk Osman(Hamitköy)
Goller: 40.Dk Ali Akbulut,51 ve 90+6.Dk Mishali(GG)

23.Dk: GG atağında Mishali soldan topu rakip ceza alanına taşıdı ve pasını Ali’ye aktardı. Ali’nim vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.
26.Dk : Hamitköy kontra atağında Toykan’ın pasıyla topla buluşan Altan rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre köşeden topu kornere çeldi.
40.Dk: GG’nin sol kanatta kazandığı frikikte Özgür topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Ali Akbulut kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 GG
45+3.Dk: GG’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği Özgür kullandı. Özgür’ün vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
51.Dk: GG atağında Mishali ortadan rakip ceza alana girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 GG
54.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.
60.Dk:  Hamitköy’deToykan rakibi Sezgin’in yüzüne orta sahada yaptığı hareket sonrasında  hakem Fehim Dayı tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
79.Dk: Hamitköy’de Osman, Hasan Akkuya’ya yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
90+6.Dk: GG atağında Hasan’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Mishali vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-3 GG
 
 
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