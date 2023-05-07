Gençlik Gücü, rövanşı aldı

Play-out hattını ilgilendiren karşılaşmada China B.Gençlik Gücü konuk olduğu Hamitköy’ü 3 -0 mağlup ederek hem ilk devrenin rövanşını aldı hem de play-out hattı mücadelesine rakibinden bir puan üst sırada başlama hakkını elde etti

Stadyum:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Arif Malek

Hamitköy: Tolga,Toykan,Orhan,Ömer(76.Dk Mehmet Koyuncu),Faye(58.Dk Kemal),Mert,

C.B.Gençlik Gücü: Emre Nalbant,Ali,Ümitcan,HasanAkkuyu, Mishali,Sezgin(88.Dk Yaşar),Rifat,Mahmut(74.Dk Emre Çam),Özgür(77.Dk Hasan Bertuğ),Turgut,Aşkın

Kırmızı kart: 60.Dk.Toykan, 79.Dk Osman(Hamitköy)

Goller: 40.Dk Ali Akbulut,51 ve 90+6.Dk Mishali(GG)



23.Dk: GG atağında Mishali soldan topu rakip ceza alanına taşıdı ve pasını Ali’ye aktardı. Ali’nim vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.

26.Dk : Hamitköy kontra atağında Toykan’ın pasıyla topla buluşan Altan rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre köşeden topu kornere çeldi.

40.Dk: GG’nin sol kanatta kazandığı frikikte Özgür topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Ali Akbulut kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 GG

45+3.Dk: GG’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği Özgür kullandı. Özgür’ün vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

51.Dk: GG atağında Mishali ortadan rakip ceza alana girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 GG

54.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.

60.Dk: Hamitköy’deToykan rakibi Sezgin’in yüzüne orta sahada yaptığı hareket sonrasında hakem Fehim Dayı tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

79.Dk: Hamitköy’de Osman, Hasan Akkuya’ya yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+6.Dk: GG atağında Hasan’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Mishali vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-3 GG



Hamitköy Esat Erdoğmuş StadıFehim Dayı, Sertan Alkın, Arif MalekTolga,Toykan,Orhan,Ömer(76.Dk Mehmet Koyuncu),Faye(58.Dk Kemal),Mert, Serhat,Altan(58.Dk Cemre),Osman,İbrahimGüler,Ardahan(76.Dk Sercan)Emre Nalbant,Ali,Ümitcan,HasanAkkuyu, Mishali,Sezgin(88.Dk Yaşar),Rifat,Mahmut(74.Dk Emre Çam),Özgür(77.Dk Hasan Bertuğ),Turgut,Aşkın60.Dk.Toykan, 79.Dk Osman(Hamitköy)40.Dk Ali Akbulut,51 ve 90+6.Dk Mishali(GG)GG atağında Mishali soldan topu rakip ceza alanına taşıdı ve pasını Ali’ye aktardı. Ali’nim vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.Hamitköy kontra atağında Toykan’ın pasıyla topla buluşan Altan rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre köşeden topu kornere çeldi.GG’nin sol kanatta kazandığı frikikte Özgür topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Ali Akbulut kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.GG’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği Özgür kullandı. Özgür’ün vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.GG atağında Mishali ortadan rakip ceza alana girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi.Hamitköy atağında Toykan ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.Hamitköy’deToykan rakibi Sezgin’in yüzüne orta sahada yaptığı hareket sonrasında hakem Fehim Dayı tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Hamitköy’de Osman, Hasan Akkuya’ya yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.GG atağında Hasan’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Mishali vuruşunda topu filelere gönderdi.