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Gençlik Gücü, Göçmeni gözüne kestirdi

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Gençlik Gücü, Göçmeni gözüne kestirdi
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Aksa Süper Ligin başkent ekipleri China Bazaar Gençlik Gücü ile Göçmenköy’ün kozlarını paylaşacağı 3. Hafta mücadelesi öncesinde Gençlik Gücü takımı antrenmanlarını sürdürdü.
9 Ekim 2023 Pazartesi Lefkoşa Atatürk Stadyumunda saat 19:00'da oynanacak olan maçın hazırlıklarını teknik direktör Derviş Kolcu ve yardımcı antrenörlerinin kontrolünde Atilla Topaloğlu Sahasında sürdüren yeşil beyazlı ekipte oyuncuların neşeleri ve hırslı çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.
 
 
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