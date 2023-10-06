Gençlik Gücü, Göçmeni gözüne kestirdi

Aksa Süper Ligin başkent ekipleri China Bazaar Gençlik Gücü ile Göçmenköy’ün kozlarını paylaşacağı 3. Hafta mücadelesi öncesinde Gençlik Gücü takımı antrenmanlarını sürdürdü.

9 Ekim 2023 Pazartesi Lefkoşa Atatürk Stadyumunda saat 19:00'da oynanacak olan maçın hazırlıklarını teknik direktör Derviş Kolcu ve yardımcı antrenörlerinin kontrolünde Atilla Topaloğlu Sahasında sürdüren yeşil beyazlı ekipte oyuncuların neşeleri ve hırslı çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.



