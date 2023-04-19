Gençlik Gücü, geriden geldi

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Mustafa Torun
C.B.Gençlik Gücü: Beren, Ali Akbulut, Ümitcan, İbrahim Karadal (46.Dk Özgür), Hasan Akkuyu, Mishali, Sezgin (Bertuğ), Rifat, Mahmut, Turgut, Aşkın
Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Mert, Mehmet Altın, Rifat (Mehmet Gürbıyık), Hikmet, Berk, Emre Soytürk, Arda
Goller: 9.Dk (P) Mishali, Dk. 52 Hasan (GG)- 2.Dk Hikmet (Dumlupınar)
AKSA Süper Ligin 27. Haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Dumlupınar’ı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
2.Dk: Dumlupınar atağında Mehmet sağdan ceza alanına ortaladı ve Hikmet’in vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 0-1 Dumlupınar
8.Dk: GG atağında savunma arkasına sarkan Ümitcan, Türkkan’ın müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mishali topu filelere gönderdi. GG 1-1 Dumlupınar
34.Dk: GG atağında Mahmut’un aşırtma vuruşu üstten az farkla dışarıya gitti.
52.Dk:GG atağında Özgür’ün kafayla indirdiği topu alan Hasan sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-1 Dumlupınar
63.Dk: Berk’in vuruşunda top direkten geri geldi.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 1 sona erdi.
(Foto: Gökhan Kuzu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.