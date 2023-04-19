Gençlik Gücü, geriden geldi

Gençlik Gücü konuk ettiği Dumlupınar karşısında maçın başında geriye düşmesine karşın sahadan 2 – 1 galip ayrılarak önemli üç puanı hanesine yazdırdı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Mustafa Torun

C.B.Gençlik Gücü: Beren, Ali Akbulut, Ümitcan, İbrahim Karadal (46.Dk Özgür), Hasan Akkuyu, Mishali, Sezgin (Bertuğ), Rifat, Mahmut, Turgut, Aşkın

Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Mert, Mehmet Altın, Rifat (Mehmet Gürbıyık), Hikmet, Berk, Emre Soytürk, Arda

Goller: 9.Dk (P) Mishali, Dk. 52 Hasan (GG)- 2.Dk Hikmet (Dumlupınar)



AKSA Süper Ligin 27. Haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Dumlupınar’ı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.

2.Dk: Dumlupınar atağında Mehmet sağdan ceza alanına ortaladı ve Hikmet’in vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 0-1 Dumlupınar

8.Dk: GG atağında savunma arkasına sarkan Ümitcan, Türkkan’ın müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mishali topu filelere gönderdi. GG 1-1 Dumlupınar

34.Dk: GG atağında Mahmut’un aşırtma vuruşu üstten az farkla dışarıya gitti.

52.Dk:GG atağında Özgür’ün kafayla indirdiği topu alan Hasan sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-1 Dumlupınar

63.Dk: Berk’in vuruşunda top direkten geri geldi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 1 sona erdi.



(Foto: Gökhan Kuzu)



: Lefkoşa Atatürk Stadı: Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Mustafa Torun: Beren, Ali Akbulut, Ümitcan, İbrahim Karadal (46.Dk Özgür), Hasan Akkuyu, Mishali, Sezgin (Bertuğ), Rifat, Mahmut, Turgut, AşkınTürkkan, Olcay, İsmail, Berke, Mert, Mehmet Altın, Rifat (Mehmet Gürbıyık), Hikmet, Berk, Emre Soytürk, ArdaGoller: 9.Dk (P) Mishali, Dk. 52 Hasan (GG)- 2.Dk Hikmet (Dumlupınar)AKSA Süper Ligin 27. Haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Dumlupınar’ı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.2.Dk: Dumlupınar atağında Mehmet sağdan ceza alanına ortaladı ve Hikmet’in vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 0-1 Dumlupınar8.Dk: GG atağında savunma arkasına sarkan Ümitcan, Türkkan’ın müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mishali topu filelere gönderdi. GG 1-1 Dumlupınar34.Dk: GG atağında Mahmut’un aşırtma vuruşu üstten az farkla dışarıya gitti.52.Dk:GG atağında Özgür’ün kafayla indirdiği topu alan Hasan sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-1 Dumlupınar63.Dk: Berk’in vuruşunda top direkten geri geldi.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 1 sona erdi.(Foto: Gökhan Kuzu)