Gençlerin kazananı Birlik olanı

İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki Pera L.Gençlerbirliği ile China B. Gençlik Gücü arasındaki zorlu mücadelenin kazananı ev sahibi Gençlerbirliği takımı oldu

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Özal Çağlayan, Serkan Özdenkci

Pera L. Gençerbirliği: Hasan, Mehmetali(Galip), Arda, Osman Turgut, İsmet, Berk, Gabriel, Ahmet Kara (Bülent), Eray(Abdülaziz), Obochi, Sertan.

China B. Gençlik Gücü: Emre, Ali, Turgut Kaan, Ümitcan, Necati, Orhan(Özgür), Mahmut, Abu Dumbuya, İbrahim Köse(Erin), Hasan(Muhammet), Peter Ebi

Goller: Dk. 45 +3 Eray, Dk. 88 Sertan (P. L Gençlerbirliği), Dk. 50 Erin (C.B Gençlik Gücü)



İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 7. Haftasında çıkış arayan iki takım Pera L. Gençler Birliği ile China B. Gençlik Gücü’nün İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki mücadelesinin galibi ev sahibi Gençler Birliği oldu.

Gençler Birliği takımı her iki yarının son dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrıldı.

Dk. 24 Gençlik Gücü'nün kullandığı serbest vuruşta Turgut Kaan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak yan hakemin ofsayt bayrağı ile hakem golü vermedi.

Dk. 31 Gençlik Gücü atağında topla buluşan Mahmut'un ileriye yükselttiği topa yükselen Peter'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

Dk. 45+3 Pera Gençler Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Eray çalımla sol çaprazdan Gençlik Gücü ceza sahasına girerek yerden sert bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 50 Gençlik Gücü'nün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı topla sol kanatta topla buluşan Erin'in ceza sahası üzerinde sert şutunda top üst direğin altından ağlarla buluştu. 1-1

Dk. 61 Gençlik Gücü atağında sol kanatta topla buluşan Necati, Gençlerbirliği ceza sahası içine girerek yerden vurduğu top yandan az farkla auta gitti.

Dk. 63 Gençlik Gücü atağında Gençlerbirliği ceza sahası içinde oluşan karambolde Abu'nun vuruşunda topu kaleci çizgi üzerinde kontrol etti.

Dk.76 Gençlik Gücü'nün kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topla buluşan Peter Ebi dönerek vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk. 88 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Abdüllaziz'in defans arkasına attığı topa hareketlenen Sertan defansın ofsayt beklentisiyle durmasıyla topla buluştu. Kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gol çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma Gençlerbirliği 2 – Gençlik Gücü 1 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği ikinci galibiyetini alarak puanını 6 yaparken, Gençlik Gücü 9 puanda kaldı.

