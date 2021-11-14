Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden

AKSA 1. Ligin 9. Haftasında lider Gençler Birliği konuk olduğu Yeni Boğaziçi'ne 1-0 mağlup olarak bu sezonki 2. mağlubiyetini almış oldu

Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı: Hakan Muhtaroğlu, Sertan Alkın, Özalp Ürüncüoğlu: Remzi, Mehmet, Çağrı, Burçin, Mehmetali(Mehmet Çağakan) Hasan(Eli Amir) Hüseyin, Mert(Ahmet), Serhat, Cemil, Tolga(Can).Cengiz, Osman, Salih, Ramazan(Mustafa), İsmet, Yıldıray,Beşir, Berk, Cenker, Bülent (Sertan), Sertan Kurukafa.Dk. 46 Cemil (Yeni Boğaziçi)AKSA 1. Lig’in 9. Haftasında bölge derbisi olarak nitelendirilen Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği mücadelesinden 1 -0’lık skorla galip ayrılan Yeni Boğaziçi lider Gençler Birliği’ne bu sezonki 2. yenilgisini de tattırmış oldu.Maçın ilk devresi her iki takımında kontrollü oyunu nedeniyle neredeyse gol pozisyonsuz biterek 0-0’lık skorla tamamlandı.İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi Yeni Boğaziçi golü de erken buldu.Dk. 47 Hızlı gelişen Y.Boğaziçi atağında Tolga'nın pasıyla topla birlikte sağ kanattan hızla G. Birliği ceza alanına giren Serhat yerden ortaya kestiği topa Cemil altı pas üzerinde ayak koyarak ağlara gönderdi. 1-0Dk.56 Yeni Boğaziçi atağında Cemil’in pasıyla Gençler Birliği ceza alanında topla buluşan Tolga'nın ceza alanı içinde vuruşunda top yan direğe vurarak kalecide kaldı.Dk.65 Gençler Birliği kullandığı köşe vuruşunda Y. Boğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Bülent'in vuruşu kötü olunca top kalecide kaldı.Geriye kalan dakikalarda Gençler Birliği beraberlik golü için yüklenmesine karşın aradığı golü bulamayınca maç Yeni Boğaziçi 1 – Gençler Birliği 0 şeklinde tamamlandı.