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Gençler, son saniyede yıkıldı

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Play-off mücadelesinde karşı karşıya gelen Gençler Birliği ile Yalova mücadelesinde Gençler Birliği maçın son anında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak büyük bir fırsatı kaçırdı

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Gençler, son saniyede yıkıldı
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Yusuf Atlar
Yalova:Kıvanç, Hasip, Zafer(Raif), Muammer, İltaç(Özcan), Metin(Hamdi), Sergülen, Cevdet, İbrahim Hatay, Civan, Zekai
L.GençlerBirliği: Ali Aydemir, Ertan, Emir, Kadir, İsmet(Sertan Kurukafa) , Berk, Barın(Erhan), Abdulaziz, Olgun, Mehmet Ali, Sinan(Sertan Bulut).
Goller: Dk. 75 Sertan(Gençler Birliği), Dk. 90+5 Kıvanç(Yalova)
 
AKSA 1.Lig’de play –off 1.maçında Yalova ile Larnaka Gençlerbirliği, 1 – 1 berabere kaldılar.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresinde rüzgârı da arkasına alarak daha etkili olan Larnaka Gençlerbirliği, kaleci Kıvanç’ı geçemezken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede de etkili olan Larnaka Gençlerbirliğifutbolcuları, birçok pozisyonda ya Kıvanç’ı geçemedi ya da topu dışarı attılar.
Maçın 75.dakikasında İskele temsilcisinde golcü Sertan Kurukafa oyuna girer girmez bulduğu ilk pozisyonda kafa ile golü atarken, kırmızı siyahlılar, 1 – 0 öne geçtiler.
Golden sonra da İskele forvetleri saç baş yoldurarak pozisyonları cömertçe harcarlarken, 90+8.dakikada Yalova serbest vuruş kazandı.
Civan’ın ortasında Yalova’ya beraberliği getiren golü 90+8.dakikada ileriye çıkan kaleci Kıvanç Demircioğlu kafayla kaydederken, takımının ümitlerini devam ettirdi.
Bu sonucun ardından Yalova puanını 27, Gençler Birliği ise 26 yaptı.
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