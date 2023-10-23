Gençler ‘Oh’, Boğaz ‘Off’ dedi

Süper Ligin 5. Haftasının kapanış maçında karşılaşan iki puansız takımın mücadelesinde ev sahibi Gençler Birliği, rakibi Yeni Boğaziçi’ni ikinci devrede bulduğu gollerle 4 – 1 mağlup ederek ilk puanlarını alarak oh derken, Yeni Boğaziçi 5. Haftayı da puansız kapattı

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ali Özer, Serkan Özdenkci, Mehmet Ekşici

Pera L. Gençler Birliği: Hamit, Mehmetali, Osman, Arda, Berk, İsmet (Abdüllaziz), Gabriel, Peter, Ahmet, Eray (Bülent), Sertan

Yeni Boğaziçi: Remzi, Burçin(Mehmet Göçben), Tufan, Ali, Berkem, Eray(Zübeyir),Olgun, Ramadan (Ahmet), Umar, Ussmaane, Turgut

Goller: Dk. 52 ve 90+6 Sertan, Dk. 54 Eray, Dk 90+4 Ahmet Kara (Pera L. Gençler Birliği) Dk. 73 Umar (Y.Boğaziçi)



İBRAHİM DALOĞLU

Aksa Süper Ligde 5. haftanın kapanış maçında Larnaka Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi’ni, İskele Cumhuriyet Stadında konuk etti.

Maçın ilk devresinde her iki takımda istekli olmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 24 Gençlerbirliği atağında Sertan’ın vuruşunda top direkten döndü

Dk.44 Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Mehmetali'nin Yeniboğaziçi ceza alanı içine girerken yaptığı ortada Bawa'nın kafa vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü. Dönen topla buluşan Sertan'ın müsait pozisyonda kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk.45+4 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sol kanatta topla buluşan Eray topla birlikte çalımlarla ceza sahasına girerek şutunda kaleci Remzi topu ayaklarıyla çıkardı.



Dk. 52 Organize gelişen Gençlerbirliği atağında Eray'ın pasıyla Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Ahmet kara müsait pozisyondaki Sertan'ı gördü, Sertan da güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 54 Yeniboğaziçi orta alanında topla buluşan Gençler Birliği futbolcusu Ahmet Kara güzel bir ara pasıyla defans arkasına sarkan Eray'ı buluşturdu. Eray da kalecinin altından vuruşunda top ağlara gitti.2-0

Dk. 63 Gençlerbirliği atağında sağ kanatta topla buluşan Mehmetali'nin ortasında Bawa'nın kafa vuruşunda kaleci Remzi topa parmaklarının ucuyla dokundu ve direğe çarpan top kornere gitti.

Dk.73Yeniboğaziçi atağında topla buluşan Turgut'un defans arkasına gönderdiği topla buluşan Umar plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.2 -1

Dk. 88 Bülent Tur'un uzun pasıyla defans arkasında topla buluşan topla buluşan Ahmet bomboş pozisyonda topu dışarı attı.

Dk. 89 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Tufan'ın sahasına ortasında müsait pozisyonda Umar'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.90 +4 Yeniboğaziçi defansının uzaklaştıramadığı topu alan Bülent'in yerden kestiği topa ayak koyan Ahmet Kara topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk. 90+6 Gençlerbirliği atağında orta alanda topla buluşan Bawa'nın defans arkasına attığı topla buluşan Sertan kaleciyi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 4-1

İskele Cumhuriyet Stadı: Ali Özer, Serkan Özdenkci, Mehmet Ekşici: Hamit, Mehmetali, Osman, Arda, Berk, İsmet (Abdüllaziz), Gabriel, Peter, Ahmet, Eray (Bülent), SertanRemzi, Burçin(Mehmet Göçben), Tufan, Ali, Berkem, Eray(Zübeyir),Olgun, Ramadan (Ahmet), Umar, Ussmaane, TurgutDk. 52 ve 90+6 Sertan, Dk. 54 Eray, Dk 90+4 Ahmet Kara (Pera L. Gençler Birliği) Dk. 73 Umar (Y.Boğaziçi)İBRAHİM DALOĞLUAksa Süper Ligde 5. haftanın kapanış maçında Larnaka Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi’ni, İskele Cumhuriyet Stadında konuk etti.Maçın ilk devresinde her iki takımda istekli olmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı.Dk. 24 Gençlerbirliği atağında Sertan’ın vuruşunda top direkten döndü Dk.44 Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Mehmetali'nin Yeniboğaziçi ceza alanı içine girerken yaptığı ortada Bawa'nın kafa vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü. Dönen topla buluşan Sertan'ın müsait pozisyonda kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.Dk.45+4 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sol kanatta topla buluşan Eray topla birlikte çalımlarla ceza sahasına girerek şutunda kaleci Remzi topu ayaklarıyla çıkardı.Dk. 52 Organize gelişen Gençlerbirliği atağında Eray'ın pasıyla Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Ahmet kara müsait pozisyondaki Sertan'ı gördü, Sertan da güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0Dk. 54 Yeniboğaziçi orta alanında topla buluşan Gençler Birliği futbolcusu Ahmet Kara güzel bir ara pasıyla defans arkasına sarkan Eray'ı buluşturdu. Eray da kalecinin altından vuruşunda top ağlara gitti.2-0Dk. 63 Gençlerbirliği atağında sağ kanatta topla buluşan Mehmetali'nin ortasında Bawa'nın kafa vuruşunda kaleci Remzi topa parmaklarının ucuyla dokundu ve direğe çarpan top kornere gitti.Dk.73Yeniboğaziçi atağında topla buluşan Turgut'un defans arkasına gönderdiği topla buluşan Umar plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.2 -1Dk. 88 Bülent Tur'un uzun pasıyla defans arkasında topla buluşan topla buluşan Ahmet bomboş pozisyonda topu dışarı attı.Dk. 89 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Tufan'ın sahasına ortasında müsait pozisyonda Umar'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.Dk.90 +4 Yeniboğaziçi defansının uzaklaştıramadığı topu alan Bülent'in yerden kestiği topa ayak koyan Ahmet Kara topu ağlara gönderdi. 3-1Dk. 90+6 Gençlerbirliği atağında orta alanda topla buluşan Bawa'nın defans arkasına attığı topla buluşan Sertan kaleciyi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 4-1