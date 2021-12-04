Gençler ‘koltuk benim’ diyor

AKSA 1. Lig’in 12. Haftasının önemli karşılaşmasında lider Gençler Birliği konuk ettiği takipçisi Karşıyaka’yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Stadyum: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Burak Mandıralı

Gençler Birliği: Cengiz, Sertan, Cenker, Yıldıray(Erhan), Berk, Salih, Bülent (Ahmet Kara) (Ramazan), Ndiaye, Osman, Kadir, İsmet

Karşıyaka: Mustafa Dağman, Mehmet Gürpınar, Saydam, Tahir, Esin, Arda, Sezer, Olgun, Hüseyin Konyalıoğlu, Aykan, Güvenç (63.Dk Zekai)

Goller: 80.Dk Sertan (Gençler Birliği)



AKSA Birinci Ligde zirvenin önemli maçında lider Larnaka Gençler Birliği, takipçilerinden Karşıyaka’yı konuk etti.

İskele Cumhuriyet Stadında iyi sayıda seyirci kitlesi önünde oynanan maç dengede giderken, 80’de sahneye çıkan golcü Sertan skoru belirlendi.

11.Dk: Karşıyaka atağında Arda’nın şutunda top üstten dışarıya gitti.

26.Dk: Karşıyaka atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Güvenç vurdu ancak savunma araya girdi ve golü önledi.

50.Dk: Gençler Birliği’nde Yıldıray’ın kullandığı serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Mustafa Dağman topu köşeden çıkartmayı başardı.

80.Dk: Gençler Birliği atağında Yıldıray pasıyla topla buluşan Ahmet Kara ortasını yaptı. Arka direkte Sertan vuruşunda topu filelere gönderdi. Gençler Birliği 1-0 Karşıyaka

