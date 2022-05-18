Gençler kazandı, ama yetmedi

Aksa 1. Lig play-off 2. Hafta karşılaşmasında rakibi Karşıyaka’yı 1-0 mağlup etmesine karşın Gençler Birliği Süper Lig’e yükselme şansını kaçırdı

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Atlar, Cem Öksüzoğulları

Gençler Birliği: Cengiz, Mehmetali Aylanç, Kadir Erol, Ramazan, Berk, Beşir Ndiaye, Bülent Tur(73-Onur), Sertan Kurukafa(76-Ahmet Yalçın), İsmet(90+2-Salih Kaplan), Yıldıray(73-Mustafa), Emir Dolu

Karşıyaka: Mustafa Dağman, Tunahan, Hamis, Hüseyin(55-Yiğit Can), Saydam(61-Ahmet Çağer), Tahir(81-Chrislin), Arda Olagoke, Güvenç, Sezer Tokbaş, Mehmet Gürpınar, Esin Sonay

GOLLER: 41- Emir Dolu (Pen) KIRMIZI KART: 83-Yiğit Can (Karşıyaka)



Aksa Birinci Lig Play-off ikinci maçında Gençler Birliği rakibi Karşıyaka'yı tek golle yenmesine karşın terfi şansını son maça taşıyamadı. Miracle Değirmenlik'in kazanması sonrasında Süper Lig'e terfi edemeyen kırmızı siyahlıların tek golü 41. Dakikada penaltıdan kaptan Emir Dolu'dan geldi. Karşıyaka ise ikinci maçından da aynı skorla 1-0 yenik ayrılırken terfi umutlarını önümüzdeki sezona bıraktı.



