Gençler, Dörtyol'a patladı

Play-off hattında iyi bir yer edinmek isteyen Gençler Birliği konuk ettiği önemli eksiklikleri olan Dörtyol’u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Serkan Özdenkçi, Mehmet Ekşici

L.Gençler Birliği: Cengiz, Salih, Emir, Kadir, Berk(Mustafa), Mehmetali, İsmet(Ramazan), Sertan Bulut(Bülent) Beşir Ndiaye, Ahmet Kara(Osman), Sertan.

SFC Dörtyol: Ahmet, Berat(Turgay), Murat, Olgun, Sergen, Atakan, Selkan, Görkem, Osman, Ahmetcan(Kerem), Berkant

Goller: Dk. 26 Emir (Pen), Dk. 48 Ahmet Kara, Dk. 63 İsmet, Dk. 90 Osman (Gençler Birliği)



Aksa 1. Lig’in play-off hattını ilgilendiren karşılaşmasında Gençler Birliği ile Dörtyol arasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gençler Birliği 4-0 kazanarak play-off için iddialı duruma geldi.

Konuk Dörtyol’un birçok önemli futbolcusunun cezası veyahut sakatlığı nedeniyle eksik çıktığı karşılaşmada Gençler Birliği özellikle ikinci devrede bulduğu 3 golle rahat bir galibiyet aldı.

Dk. 26 Gençler Birliği atağında Sertan’ın pasıyla topla buluşan Ahmet Kara süratle Dörtyol ceza sahasına girdi. Defansın müdahalesiyle yerde kalan Ahmet Kara’nın pozisyonunu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını gole çeviren Emir skoru 1-0 yaptı.

İlk devre bu skorla sona erdi.

İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi Gençler Birliği golü de erken buldu.

Dk. 48 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında orta alanda topla buluşan Berk güzel bir ara pasıyla Ahmet Kara'yı Dörtyol defansının arkasında topla buluşturdu. Ahmet’te hızla ceza sahasına girerek dar açıdan yerden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Dk. 63 Gençlerbirliği atağında sağ kanatta topla buluşan Ahmet Kara hızla Dörtyol ceza sahasına girerek yerden kestiği topa gelişine vuran İsmet topu ağlara gönderdi. 3-0

Dk.84 Gençlerbirliği atağında sağ kanatta topla buluşan Bülent, Dörtyol ceza sahası içine girerek yerden topu Mustafa’yla buluşturdu. Mustafa kaleciyle çaprazda karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 90 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sol kanatta topla buluşan Sertan Dörtyol ceza sahası girerek yerden kestiği topa gelişine ayak koyan Osman topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu belirledi. 4-0

