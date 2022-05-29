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Gençler Birliği’nden Çağıner’e teşekkür plaketi

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Gençler Birliği’nden Çağıner’e teşekkür plaketi
Larnaka Gençler Birliği başkan ve yönetim kurulu, kulübe yaptığı katkılardan dolayı Dimağ Çağıner’i ziyaret ederek teşekkür plaketi sundu.
Çağıner’e ayrıca Larnaka Gençler Birliği formasını da Başkan Metin Menteş takdim etti.
Ziyarette kulübün önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığı gerek tesisleşme gerekse alt yapı yatırımları üzerinde de görüş alış verişinde bulunuldu.
 
 
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