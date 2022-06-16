Gençler Birliği’nde yeniden, Ahmet Ogan dönemi

Larnaka Gençler Birliği futbol A takımı teknik direktörlüğüne Ahmet Ogan’ı getirdi

Birinci Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yeni seçilen Metin Menteş başkanlığındaki yönetim kurulu sezona hızlı başladı. Kulübün 90. Yılında Süper Lige terfi hedefi koyan Yönetim Kurulu Futbol A takımı hocalığına Ahmet Ogan’ı getirdi

Metin Menteş başkanlığındaki yönetim teknik direktör Ahmet Ogan’la bir araya gelerek taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya vardı.

“YİNE, YENİ, YENİDEN”

Larnaka Gençler Birliği’nin teknik direktörlüğüne getirilen Ahmet Ogan, “yine, yeni, yeniden” diyerek yaptığı açıklamasında kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı başkan Metin Menteş ve yönetime teşekkür etti.

YARIM KALAN HİKAYE TAMAMLANACAK

2014-2015 ile 2015-2016 sezonlarında Gençler Birliği A takım teknik direktörü olarak süper ligde 1.5 yıl görev yaptığını belirten Ahmet Ogan, 7 yıl aradan sonra yeniden göreve getirildiğini ve yarım kalan hikaye’yi yazmaya geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon play-off finallerinden dönerek süper lige çıkmayı kaybeden Gençler Birliğin’de hayalleri olduğunu belirten Ahmet Ogan, transfer komitesindeki arkadaşlarımızla birlikte takımın mevcut kadrosuna yapmayı düşündükleri takviyeler ile ve mevcut kadro yapısı ile daha güçlü bir kadro yapısı oluşturarak hayalleri gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Yeni sezon planlamasını kısa sürede yapacaklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezon çalışmalarına Temmuz ayı başında başlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.